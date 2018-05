Josi et Fiala rejoignent l'équipe de Suisse

L'équipe de Suisse va pouvoir aligner une formation de rêve. Roman Josi et Kevin Fiala arrivent dimanche matin pour renforcer la sélection de Patrick Fischer.

On appelle cela un scenario rêvé. Le meilleur défenseur suisse et le meilleur buteur suisse en NHL ont été libérés par leur club pour venir renforcer la sélection à croix blanche. Roman Josi et Kevin Fiala, éliminés avec les Nashville Predators en demi-finale de Conférence Ouest par les Winnipeg Jets, arriveront à Copenhague dimanche matin.

S'ils seront absents contre la Russie samedi soir, il se pourrait qu'ils jouent dimanche soir contre la Suède. L'arrivée des deux hommes permet à Patrick Fischer d'utiliser ses deux dernières places dans le contingent. De fait, Jonas Siegenthaler et Samuel Walser ont été invités à rentrer au pays plus tôt que prévu. Comme Dave Sutter avec l'arrivée de Timo Meier.

Il s'agira du septième Championnat du monde pour Roman Josi, vice-champion du monde en 2013 et élu MVP du tournoi, et du troisième pour Kevin Fiala après les éditions 2014 et 2015. Auteur de 23 buts en 80 matches de saison régulière, Kevin Fiala est le meilleur buteur suisse en NHL cette saison. Il en a ajouté 3 en 12 matches de play-off.

Capitaine des Predators, Roman Josi a été fidèle à lui-même avec 53 points (14 buts) en 75 rencontres de saison régulière, mais il a peiné en séries éliminatoires avec seulement 4 assists en 13 parties.

Avec désormais sept joueurs de NHL confirmés (Josi, Fiala, Meier, Niederreiter, Andrighetto, Müller et Kukan), cette équipe de Suisse possède tous les atouts de son côté pour atteindre les quarts de finale. Voire mieux. (ats/nxp)