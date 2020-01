Implacable leader, Ge/Servette se joue de tout, même des arbitres

Chris McSorley aimait bien parler d’alignement de planètes lorsque par deux fois il était allé tutoyer le titre de champion de Suisse (en 2008 et 2010). Eh bien Pat Emond peut lever les yeux au ciel. Il verra, au-delà de cette première pleine lune de janvier qui illumine le ciel de la République, que les astres sont dans d’excellentes dispositions. Les uns derrière les autres. Les uns avec les autres. Comme ces Aigles qui n’en finissent pas de mettre la ligue sens dessus dessous.

On a déjà mis en lumière le parfait amalgame qui a été réalisé au bout du lac. Ce mélange entre une jeunesse sans peur, à qui l’on ne reproche rien, et une escouade de joueurs plus expérimentés qui ont tous à cœur de s’inscrire dans le beau projet grenat.

Échappée folle

Vendredi, Ge/Servette a joué en leader. Avec cette touche de réussite qui accompagne les puissants ordinaires. Le public n’a pas boudé son plaisir à voir le grand SC Berne, champion en titre, coiffer le bonnet d’âne sur l’action du match de la 47e Insécable (espace définie)minute. Il y avait comme un parfum de play-off dans cette échappée folle de Roger Karrer et Daniel Winnik, unis dans un même mouvement pour aller planter le but décisif comme on plante son drapeau en haut de la montagne.

Il n’en fallait pas plus pour qu’une douce folie s’empare des Vernets. «Sur le coup, j’ai bien cru que le toit de la patinoire allait s’effondrer», dira tout sourire Pat Emond. Le coach des Aigles a une fois encore fait tout juste en gardant son calme lorsque les arbitres ont pris des décisions douteuses. Une première punition mineure infligée à Roger Karrer, coupable d’avoir effleuré Tristan Scherwey. Une décision qui a eu le don de faire bondir Daniel Winnik. Le Canadien a eu des mots envers le corps arbitral. Il a lui aussi été envoyé au cachot deux minutes pour comportement antisportif.

Résultat des courses, si les officiels avaient voulu offrir à Berne une possibilité de gagner, ils ne s’y seraient pas pris autrement. Malgré l’offrande, les hommes de Kari Jalonen ont été incapables d’en profiter. «Cette saison, c’est nous qui trouvons, presque lors de chaque match, une façon de gagner, poursuit Pat Emond. Notre jeu en infériorité numérique est excellent depuis le début de la saison et ce soir, nous avons encore fait la différence à ce niveau-là.»

Deux minutes avec deux hommes de moins, c’est long. C’est très long. Mais ça permet aussi à Robert Mayer de rappeler qu’il joue actuellement à un niveau exceptionnel, digne des play-off du printemps dernier contre… Berne. Ça permet aussi à Eric Fehr d’allonger ses bras à rallonge pour faire déjouer les Ours en abattant un travail défensif assez ahurissant. Un vainqueur de Coupe Stanley qui n’hésite pas à se coucher par terre pour geler un puck brûlant, ça vous pose un personnage. Et au final, après avoir fait le dos rond, après avoir bloqué les tirs d’Arcobello et Cie, ça a permis aux Aigles de crier vengeance. «Sur le coup, on a un peu de chance car le puck ressort proprement au moment du retour de nos deux joueurs», reconnaît Pat Emond.

Au-delà de cette rocambolesque action de la 46eInsécable (espace définie)minute, Ge/Servette a parfaitement assumé son statut de leader contre Berne. Les Aigles, dominateurs jusque-là, encaissent le premier but (déviation de Berger). Ils rétorquent presque instantanément, du tac au tac (déviation de Miranda). On leur enlève deux joueurs. Ils assument et passent l’épaule. Dans le ciel grenat, pas de doute, les planètes rigolent.