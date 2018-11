Henrik Tömmernes out, Noah Rod incertain

Outre les blessures morales, la défaite des Aigles à la Resega a également laissé des traces physiques. Chargé par Sébastien Reuille (le Vaudois de la Lugano a écopé d’une pénalité de match), Henrik Tömmernes ne sera pas en mesure de tenir sa place face à Zoug, ce soir. Il est touché à l’épaule. Pour ce troisième match en quatre jours, Chris McSorley devra donc se passer de son meilleur élément depuis le début de saison.

Joueur majeur

Avec 13 points (3 buts, 10 assists), le défenseur suédois occupe la première place du classement des compteurs à égalité avec Tanner Richard. Plus que son impact offensif, Tömmernes «bouffe» plus de 22 minutes de glace par match. Il est le deuxième joueur le plus utilisé de la ligue derrière Raphael Diaz (Zoug).

Plus embêtant encore, il est la pièce essentielle du power-play des Aigles avec plus de trois minutes de présences en supériorité numérique par match. Après sa sortie sur blessure à Lugano, Jonathan Mercier et Eliot Antonietti ont été forcés de jouer les utilités à 5 contre 4. Les deux défenseurs, qui avaient cumulé 1’30’’ de présence en power-play depuis le début de saison, n’ont clairement pas la même aisance que Tömmernes à la ligne bleue. Face à Zoug, Chris McSorley devra redoubler d’ingéniosité pour proposer un alignement cohérent.

Rod, d'absent probable à incertain

Noah Rod a également quitté la Resega meurtri. Blessé au bas du corps, le capitaine des Grenats était, dans un premier temps, «très probablement» absent pour la rencontre face à Zoug, selon Chris McSorley. Quelques heures plus tard, les nouvelles sont un peu meilleures puisqu’il est désormais incertain. Sa présence sur la glace sera décidée au dernier moment. Depuis le début de saison, l’attaquant polyvalent est le deuxième meilleur buteur du GSHC avec quatre réalisations. Autant dire que son absence serait également un nouveau coup dur pour les Genevois. (nxp)