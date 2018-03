Gottéron largement battu par Lugano

Fribourg s'est incliné 6-2 à Lugano. Ce succès tessinois doit beaucoup à Gregory Hofmann, auteur d'un tour du chapeau en moins de 14 minutes. L'attaquant jurassien bernois s'est régalé avec Maxim Lapierre et le nouvel étranger Ryan Johnston.

Fribourg a réduit l'écart par Kienzle à la 17e. Bykov a certes trouvé la transversale de Merzlikins, mais les hommes de Mark French sont tombés sur des Tessinois sérieux et concentrés malgré les absences de Damien Brunner, Dario Bürgler et Alessandro Chiesa. Gottéron a inscrit un deuxième but par Rossi en fin de match, mais le score était déjà de 6-1 en faveur des Bianconeri.

Berne gifle Genève-Servette

L'autre club romand n'a pas connu un meilleur sort. Genève-Servette a débuté les play-off de la pire des manières. Pour le premier match des quarts de finale, les Grenat ont été atomisés par Berne 7-0.

Les Aigles ont rejoué Titanic à la PostFinance Arena, mais sans les 11 Oscars. Juste un naufrage dans les règles de l'art. Le champion en titre a mis à nu les carences de Kevin Romy et de ses coéquipiers dès les premières minutes.

Les entraîneurs aiment bien marquer les esprits avant les séries à coups de grandes phrases. Craig Woodcroft a voulu s'y frotter en précisant que son équipe n'allait pas à Berne pour y faire de la figuration. Autant dire qu'après le 4-0 bernois au terme des vingt premières minutes, les paroles du coach grenat ont vite semblé ridicules.

Genève n'a pas fait une chose de juste. On sait que les erreurs se paient cash face aux Ours et Genève n'a eu de cesse de les multiplier. A commencer par Robert Mayer et ses sorties suicidaires derrière sa cage. Les deux premières réussites bernoises découlent d'ailleurs de bévues du portier grenat aux racines tchèques. Mais le dernier rempart genevois n'a pas été aidé par des défenseurs apathiques. Il a été remplacé par Christophe Bays dès le début du deuxième tiers.

Le GSHC doit maintenant se recomposer afin de présenter un autre visage mardi aux Vernets. Si les gifles ont parfois quelque chose de salutaire dans le sport, il s'agit pour les Genevois d'offrir autre chose sous peine de voir cette série finir aussi vite que celle de l'année passée contre Zoug.

Bienne surpris par Davos

Bienne pensait s'acheminer vers un joli succès dans sa patinoire pour ce premier match des quarts de finale. Mais les Seelandais ont été dominés 5-2 par Davos alors qu'ils avaient enlevé le premier tiers 2-0.

Comme face à Lausanne l'an dernier, les Grisons ont démarré de manière poussive avant de piéger leur adversaire. A la mi-match, Arno del Curto a compris comment tromper le système biennois et ses joueurs ont viré en tête. Les hommes de Törmänen ont dit adieu à la victoire à la 45e sur un but en power-play de Kousal.

Dans le quatrième et dernier match, Zoug a battu Zurich 4-1. (ats/nxp)