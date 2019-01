Ge/Servette réalise le week-end parfait

Robert Mayer a tenu la barque durant une bonne dizaine de minutes avec de gros arrêts face à Félicien Du Bois (8e) ou Lukas Stop (11e). Mais le gardien de Genève-Servette n’a rien pu faire face à l’échappée de Dario Mayer (14e, 1-0). Hormis un contre de Mike Völlmin, les Aigles n’ont que rarement mis Andres Lindbäck sous pression lors du tiers-temps initial. Au contraire, Anton Rödin a testé les réflexes de Robert Mayer à la 18e. Le deuxième tiers-temps est devenu fou l’espace de trois minutes. Le temps pour Enzo Corvi d’inscrire le 2-0 (26e) et pour les Genevois d’égaliser par Tim Bozon (2-1, 27e) et Tommy Wingels (28e, 2-2). A la suite de ces deux buts coup sur coup, Haris Vitolins, l’entraîneur des Grisons, a été forcé de prendre son temps mort pour tenter de recadrer ses troupes. Les Aigles ont pris l’avantage à la 43e minute grâce au deuxième but de la journée de Tim Bozon. Pour la petite histoire, l’ailier français à licence suisse n’avait pas encore trouvé le chemin des filets depuis le début de saison. L’avantage n’a hélas tenu que cinq minutes, le temps pour Marc Wieser d’allumer la lampe d’un tir précis face à une défense genevoise bien passive. L’artificier Jeremy Wick s’est chargé d’inscrire le 3-4 en supériorité numérique et ainsi offrir la victoire aux Genevois qui ne seront plus rejoints. (nxp)