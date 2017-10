Ge/Servette joue à se faire peur

Pas facile de faire le grand écart en vingt-quatre heures. Vendredi soir, Genève/Servette revenait de nulle part à Berne en arrachant un point à la volonté dans l’antre du leader de la National League après avoir été mené 2-0 jusqu’à la 57e minute. Samedi soir, c’est à Biasca que les Grenat étaient attendus par les Ticino Rockets, actuelle lanterne rouge de la Swiss League, pour un huitième de finale de Coupe de Suisse a priori déséquilibré. De 15'838 spectateurs, on passait à une assistance de 218 convives dont une trentaine d’inconditionnels Servettiens qui furent les seuls à se faire entendre. Si, dans les travées, ils étaient donc bien peu à croire à la « magie » de la Coupe, il en alla différemment sur la glace où les Aigles passèrent tout sauf une soirée tranquille face à des Rockets qui firent honneur à leur nom, les fusées tessinoises misant beaucoup sur leur vitesse de patinage et leur inépuisable énergie.

Sans Woodcroft

En préambule à cette rencontre, une surprise : le nom de Jason O’Leary figurait sur la feuille de match en lieu et place du coach en chef, Craig Woodcroft. Présent à la BiascArena, le président du Genève/Servette HC Hugh Quennec rassurait : « Non, non Craig Woodcroft est toujours notre entraîneur ! Mais il a dû rentrer pour des raisons familiales ». Après avoir passé la nuit à Lucerne avec toute l’équipe, l’entraîneur canadien a repris la route de Genève samedi matin suite à un deuil dans sa famille. A priori, il devrait être présent à la bande demain soir pour la venue du HC Bienne aux Vernets et Jason O’Leary retrouver sa place d’assistant. Toujours privé d’Henrik Tömmernes dont l’épouse est sur le point d’accoucher, le GHSC n’a aligné à Biasca qu’un seul renfort étranger comme il l’avait fait à Berne d’ailleurs. Avec onze noms, la liste des blessés reste longue comme un jour sans pain au point que pas moins de huit joueurs âgés de 18 à 21 ans figurent désormais dans la « formation-type » du club genevois. Parmi eux, Arnaud Riat qui disputait son troisième match avec la première équipe : « Cela a été un peu dur de se mettre dans le match face à une équipe d’une ligue inférieure », avoue l’attaquant de 19 ans. « On avait laissé pas mal d’énergie à Berne en faisant un très gros match où on a dû puiser dans nos ressources, mais ce n’est pas une excuse. En fait, le point obtenu contre le leader nous a fait beaucoup de bien. Maintenant que je vis avec l’équipe, je peux assurer que les gars sont tous très professionnels et que personne ne prend une autre équipe à la légère. Mais, contre les Rockets, on est tombé sur un très bon gardien, on a commis une petite erreur sur leur égalisation et on a eu un peu de malchance ». Et voilà comment on se retrouve à risquer l’élimination jusqu’en prolongation où, à trois contre trois, les Aigles firent alors nettement la différence. Mais ce fut bien la seule fois de la soirée. Au passage, Jeremy Wick s’offrait son 3e but du week-end. Si les Rockets de l’ex-Servettien Jan Cadieux purent s’appuyer sur le prometteur gardien autrichien à licence suisse Stefan Müller, le GSHC alignait pour la première fois de la saison Remo Giovannini qui avait déjà défendu la cage des Aigles lors des play-off 2015/16. A peine revenu d’une pige de deux mois aux Boxers de Bordeaux, le portier de 26 ans a livré une prestation impeccable au cours d’une rencontre où il fut loin de se retrouver au chômage.

« Les jeunes amènent de la vie »

« Je n’aime pas du tout cette expression qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais c’est un peu ce qui m’arrive… » Frère de Damien (20 ans) dont il est le cadet d’une année, Arnaud Riat fait partie de ces jeunes joueurs que le GSHC lance dans la mêlée alors que la liste des blessés du club atteint des dimensions inédites. Aligné coup sur coup contre Davos, à Berne et, samedi, à Biasca, le défenseur livre un premier bilan : « Je commence à avoir certains automatismes et un peu plus de confiance en moi. Globalement, l’adaptation se passe assez bien. Les gars sont vraiment sympas et mon frère m’aide aussi. Les « vieux » nous parlent beaucoup à nous, les jeunes, et ils n’hésitent à nous dire ce qui ne va pas. J’essaie de profiter au maximum de chaque match pour apprendre ». Alors que le GSHC a vécu un début de championnat calamiteux, voilà que les prémisses d’un redressement pointent à l’horizon au moment même où l’équipe se trouve décimée par les blessures. En trois matchs de championnat, les Grenat ne viennent-ils pas d’engranger sept points alors qu’ils n’en avaient péniblement récolté que neuf lors des treize premières rencontres ? Un paradoxe qui n’en est pas vraiment un pour Arnaud Riat : « Quand il y a beaucoup d’absents, ceux qui jouent habituellement moins sont encore plus motivés. Nous, les jeunes, on essaie de pousser en avant en amenant de la vie et de l’enthousiasme. Et puis, à cause des blessés, le jeu redevient plus simple et moins sophistiqué. On revient à la base du hockey ». S.L (TDG)