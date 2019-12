Ge/Servette et la Ligue espèrent une patinoire bien avant 2028

Y aura-t-il vraiment un jour une patinoire au Trèfle-Blanc? La question, récurrente, de plus en plus pertinente et lancinante, taraude les esprits. Elle fait surtout autant sourire la République que de parler de la traversée de la rade. Ou alors faudra-t-il appeler ce véritable serpent de mer l’Arlésienne? Pour l’heure, chacun se renvoie le puck, de quoi irriter les dirigeants de Genève-Servette.

À la ligue suisse, on commence également à s’impatienter. On exige que les Genevois respectent leurs promesses, qu’on leur prouve que ce ne sont pas uniquement des belles paroles en l’air pour gagner du temps. Cela fait tellement longtemps qu’on leur raconte des histoires, notamment avec les anciens dirigeants. Avec Hugh Quennec et son armée mexicaine canadienne, c’étaient surtout des bobards.

En attendant ce premier coup de pioche annoncé depuis 2008, que les autorités dévoilent leur plan de bataille et que cela se décante le plus vite possible, Denis Vaucher, le patron de la Swiss Ice Hockey Federation, avait fixé un ultimatum au club grenat au 15 décembre.

«On a tiré le maximum»

Laurent Strawson, le président des Grenat, a donc envoyé le vendredi13 le planning du Conseil d’État ainsi que ses considérations au responsable du hockey suisse. «Maintenant, on attend la prise de position de la ligue, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient très heureux de l’avancement des travaux», explique l’avocat genevois, qui ne cache pas son léger agacement par rapport à cette situation de plus en plus inquiétante. «Nous avons reçu les informations du GSHC, répond Manuela Hess, responsable de la communication de la fédération. La procédure ultérieure sera discutée au mois de janvier dans les séances de l'«infrastructure committee» et de la Commission des licences de Swiss Ice Hockey. Jusque-là, on ne peut faire aucun commentaire.»

Dans les hautes sphères de Ge/Servette, où la Fondation 1890 gère désormais parfaitement le club, on prend donc acte. Et on s’interroge. «Par rapport au cahier des charges qu’exige la Ligue, on a déjà tiré le maximum en mettant des emplâtres sur une jambe de bois, estime Strawson. Car même si les joueurs aiment bien jouer ici aux Vernets, parce qu’il y a une âme, à un moment donné, il faut passer à autre chose et avancer, point final. Il est urgent qu’on puisse posséder au plus vite un outil de travail digne de ce nom pour des pros qui veulent rester au même niveau que les autres. C’est comme si on faisait aujourd’hui une course de Formule 1 avec la Ferrari de Clay Regazzoni. On prendrait cinq minutes par tour!»

Le dernier de la classe

C’est à se demander, pour le président des Aigles, s’il y a une véritable envie politique de mener à bien ce projet. «Je ne doute pas de la réelle volonté de Thierry Apothéloz, mais quand il évoque la date de 2028, cela risque de devenir compliqué pour nous, se lamente-t-il. À mon avis, il en est très conscient mais il n’est pas tout seul au Conseil d’État. Je ne sais pas exactement quelle est la position des autres mais maintenant, je le répète, il faut trouver un consensus politique et populaire, que les gens prennent leurs responsabilités. Ils doivent assumer leurs devoirs vis-à-vis d’un club qui réunit 6000 personnes entre deux et trois fois par semaine, avec des centaines de gamins derrière. Cela fera bientôt vingt ans qu’on évoque cette patinoire, on ne peut pas encore tenir neuf saisons comme ça. Tous les clubs en ont une nouvelle, sauf nous. On est le dernier de la classe et de très loin.»

Laurent Strawson répète qu’il a une totale confiance en Thierry Apothéloz. «Je sais qu’il fait tout ce qu’il peut, poursuit le patron du GSHC. Par rapport de projet de cette envergure à Genève, j’admets que 2028 n’est objectivement pas une date complètement irréaliste mais par rapport à la Ligue, neuf ans de plus, cela risque vraiment de nous poser des problèmes. J’espère juste qu’ils ne seront pas insurmontables.»

Le ministre genevois, qui a déjà rencontré Denis Vaucher et qui reste régulièrement en contact avec Laurent Strawson, se veut rassurant. «Je vais mettre toute mon énergie pour obtenir cette patinoire que tout le monde veut à Genève, moi le premier», avait-il déclaré à Léman Bleu le 20 novembre dernier. Alors qu’il avait promis de nous rappeler la semaine dernière pour confirmer sa volonté de soutenir ce projet, il n’a visiblement pas trouvé le temps de répondre à nos questions. Gageons qu’il aura surtout rassuré la Ligue, c’est le plus important.