GE Servette terrasse FR Gottéron à 19 secondes du gong

Vainqueur la veille contre Lugano (2-1), FR Gottéron a misé sur Ludovic Waeber au lieu de Reto Berra pour défendre les filets fribourgeois aux Vernets, sur une patinoire où GE Servette restait sur cinq victoires de rang. En face, Chris McSorley, après avoir titularisé Robert Mayer vendredi à Bienne (défaite 5-1), a sans surprise relancé son gardien Gauthier Descloux.

Kevin Romy, en routinier, a débloqué la situation pour GE Servette en supériorité numérique, peu avant la fin de la première période. Le centre des Aigles a exploité un service de Tanner Richard pour ouvrir la marque à 5 contre 4 (19e, 1-0). FR Gottéron, privé de deux attaquants étrangers (le Tchèque Michal Birner et l’Américain Andrew Miller, blessés), s’est longtemps heurté au gardien Gauthier Descloux.

Les Dragons ont finalement trouvé le chemin des filets à 191 secondes de la sirène grâce à un effort de l’Américain Jim Slater (57e, 1-1). Mais une mauvaise pénalité écopée par Flavio Schmutz pour un accrochage en zone neutre à 23 secondes de la fin du temps réglementaire a mis FR Gottéron dans une posture délicate: les hommes de Chris McSorley ont immédiatement profité de l’aubaine pour inscrire le but gagnant en powerplay trois secondes plus tard.

Le tir de la ligne bleue du défenseur suédois Henrik Tömmernes a finalement terrassé les Dragons, qui pensaient alors ramener au moins un point de leur déplacement aux Vernets. Il restait 19 secondes à jouer.

Zoug laisse Bienne en plan

Après cinq victoires de rang, les Seelandais se sont inclinés 4-2 face à une équipe de Zoug pourtant largement diminuée. Fort de sa bonne série, le HC Bienne partait avec le costume de favori à la Bossard Arena. Les joueurs de Suisse centrale devaient en effet se passer de son meilleur défenseur (Raphael Diaz) et de trois de ses joueurs étrangers (Garret Roe, Viktor Stalberg et David McIntyre). Dans ces conditions, les Zougois avaient tout de la victime rêvée. C’est tout l’inverse qui s’est produit. Bienne avait pourtant bien entamé cette partie. Au terme d’une première période particulièrement rythmée, les Seelandais ont viré en tête grâce à un but en supériorité numérique de Mathieu Tschantré. Le capitaine de Bienne a vu un puck dévié échoir sur sa crosse. Quelques secondes auparavant, Lino Martschini avait brisé sa canne alors qu’il était tout proche de marquer dans le filet désert. Après une relance biennoise ratée, Pontus Widerström a pu égaliser (27e, 1-1), seul face à Elien Paupe. Quelques minutes après le 1-2 de Jason Fuchs, le suppléant de Jonas Hiller n’a rien pu faire face à la mine de Dominik Schlumpf, étrangement oublié à la ligne bleue. La dernière période a finalement tourné en faveur des joueurs locaux. Sven Senteler (46e, 3-2) et Lino Martschini (49e, 4-2) ont donné un avantage décisif à leurs couleurs. (nxp)