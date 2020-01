GE Servette s’impose en leader contre Berne

GE Servette, qui accueillait Berne en leader, a sué avant de s’offrir un septième succès de rang. Rien n’a été simple contre un adversaire qui se bat becs et ongles pour accrocher une place en play-off. C’est un premier tiers assez brouillon et équilibré qui a été proposé au public des Vernets. Peu d’occasions franches malgré un rythme assez soutenu. Les deux équipes visiblement se craignaient et ont mis énormément d’intensité en zone neutre pour éviter de se retrouver en difficulté dans leur zone de défense respective.

Les choses ont lentement évolué lors du la période médiane. Alors que GE Servette semblait prendre le match à son compte, en leader, c’est Berne qui a ouvert le score sur une habile déviation d’Alain Berger sur une envoi d’Eric-Ray Blum. Cette ouverture du score, contre le cours du jeu, n’a pas perturbé les Aigles. Moins de deux minutes plus tard, Marco Miranda imitait l’attaquant bernois en déviant lui aussi un tir de Tim Kast. Un partout, puck au centre. Et GE Servette pouvait reprendre sa marche en avant. Sans toutefois parvenir à en profiter malgré une forte pression mise sur le portier finlandais des Ours Tomi Karhunen (13 tirs à 8 lors de ce tiers médian).

Tout a véritablement basculé lorsque les arbitres ont offert une période de double supériorité numérique à Berne en début de troisième période en punissant sévèrement Roger Karrer puis Daniel Winnik, coupable d’avoir fait part de son mécontentement suite à la sanction de son coéquipier. Berne a poussé, tiré. En vain. Et sur le retour au jeu des deux bannis grenat, les Ours ont fait preuve de naïveté en laissant filer les deux hommes. En combinant parfaitement, Karrer et Winnik ont alors fait chavirer les Vernets dans une douce folie en inscrivant un 2-1 à la saveur toute particulière.

Grégoire Surdez, Genève

GE Servette - Berne 2-1 (0-0 1-1 1-0)

Les Vernets. 6503 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen et Di Pietro; Fuchs/Schlegel.

Buts: 29e Berger (Blum) 0-1. 31e Miranda (Kast, Winnik) 1-1. 47e Winnik (Karrer) 2-1.

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Kat; Miranda, Fehr, Winnik; Wingels, Richard, Rod; Maillard, Smirnovs, Bozon; Riat, Berthon Douay; Patry.

Berne: Karhunen; Untersander, MacDonald; Krueger, Blum; Andersson, B. Gerber; Burren, C. Gerber; Pestoni, Arcobello, Moser; Ruefenacht, Ebbett, Scherwey; Sciaroni, Heim, Praplan; Spiller, Berger, Kämpf.

Notes: GE Servette sans Wick, Mercier ni Fritsche (blessés). Berne sans Grassi, Bieber, Henauer (blessés) ni Mursak (surnuméraire). 59’16 Temps mort Berne.De 58’38 à 59’56 Berne joue sans gardien.

Pénalités: 4x2’ contre GE Servette; 1x2’ contre Berne.