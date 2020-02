GE Servette assure sa place dans le Top 4

C’est le genre de match que réserve parfois ce championnat quand les deux équipes sont déjà fixées sur leur sort. Entre Ambri et GE Servette, le spectacle n’a pas atteint des sommets tant sur le plan technique qu’au niveau de l’intensité. Les Tessinois, condamnés à jouer contre la relégation, n’avaient pas vraiment les moyens de proposer grand chose à une demi équipe de GE Servette, quant à elle déjà pratiquement assurée de terminer dans le quatuor de tête avant le coup d'envoi.

C’est donc à un premier tiers-temps très quelconque auquel ont eu droit les spectateurs de la Valascia. Neuf tirs à six en faveur de Genevois a peine un peu moins brouillon. Et ce sont bien les Aigles qui se sont ménagés la plus grosse chance de but avec un tir sur le poteau adressé par Marco Miranda. Pour le reste, pas de quoi dégivrer le frigo léventin.

Charlin, premier blanchissage

Dans la période médiane, les débats se sont un peu équilibrés et Ambri s’est enfin créé quelques belles chances de but. L’occasion de souligner la présence du tout jeune Stéphane Charlin dans la cage des Aigles. Comme lorsqu’il avait été lancé dans le bain de la National League le 29 novembre dernier à Zurich (expulsion de Robert Mayer), le Genevois a été une fois encore très calme et à son affaire. Il s’est notamment mis en évidence en réalisant un gros arrêt face à Matt D’Agostini en début de période médiane. Par la suite, il a rendu une copie très propre en ne relâchant qu’un minimum de puck. Pour son deuxième départ en National League, il signe un premier blanchissage!

Lors du 3e tiers, c’est finalement Daniel Winnik qui a ouvert les feux et forcé la décision en inscrivant un but plein de malice en infériorité numérique. Positionné derrière la ligne de but de Benjamin Conz, le Canadien a clairement visé la jambière du Jurassien qui n’a pas eu le temps d'esquiver. Malin et suffisant pour offrir trois nouveaux points aux Aigles et assurer leur place dans le Top 4.

Grégoire Surdez, Ambri

Ambri Piotta - GE Servette 0-1 (0-0 0-0 0-1)

La Valascia. 4680 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig et Fluri; Fuchs/Gnemmi.

But: 45e Winnik (à 4c5!) 0-1.

Ambri: Conz; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; NGoy, Pezzulo; Fohrler; D’Agostini. Flynn, Zwerger; Hofer, Novotny, Müller; Trisconi, Goi, Bianchi; Mazzolini, Dal Pian, Hinterkircher. Entraîneur: Luca Cereda

GE Servette: Charlin; Völlmin, Mercier; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Caron, Richard, Rod; Miranda, Winnik, Patry; Fritsche, Kast, Bozon; Wick Berthon, Douay; Cajka. Entraîneur: Pat Emond

Pénalités: 2x2’ contre Ambri; 1x2’ contre GE Servette.

Notes: Ambri sans Rohrbach, Kneubhueler, Jelovac, Kostner (blessés). GE Servette sans Maillard, Wingels, Fehr, Smirnovs, Mayer, Riat ni Maurer (blessés). 8e Tir sur le poteau de Miranda. Dès 58’42 jusqu’à la fin du match, Ambri sans gardien.