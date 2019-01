Fiala se distingue encore avec les Predators

Après six défaites de suite en décembre, les Predators confirment leur regain de forme pour la nouvelle année. Deux jours après avoir disposé de Washington (6-3), Nashville a donné la leçon aux Flyers de Philadelphie (4-0) pour son premier match de 2019.

Comme face aux Capitals lundi, Kevin Fiala a réalisé un assist. L'ailier st-gallois, qui a griffé la glace 18 minutes pour une carte de +1, a parfaitement mis sa formation sur orbite en offrant l'ouverture du score à Craig Smith après deux minutes de jeu dans le deuxième tiers-temps. De son côté, le défenseur helvétique Roman Josi a bouclé la rencontre sur un différentiel de +2 en plus de 23 minutes.

