Equipe de Suisse: cinq joueurs rayés du cadre

Depuis qu’il est en poste (décembre 2015), Patrick Fischer a toujours prôné l’engagement total pour l’équipe de Suisse. Ainsi, les déserteurs ne sont pas tolérés. «Je pars du principe que si tu es en santé et que la convocation arrive, tu viens, schématise le sélectionneur national. Je ne peux pas comprendre que des gars déclinent une sélection sans raison valable.» En vue du championnat du monde en Suisse, Patrick Fischer a donc d’ores et déjà annoncé qu’il renoncerait à cinq joueurs, dont deux éléments de NHL: «Par le passé, Denis Malgin, Dean Kukan, Dominik Schlumpf, Fabrice Herzog et Simon Bodenmann ne se sont pas présentés après avoir été retenus. Les règles sont claires et ils ne seront pas là lors du championnat du monde en Suisse.»

Cette décision a germé lors du mondial 2013, lorsqu’il était assistant de Sean Simpson en Suède. «Nous avions dû faire face à de nombreuses défections, se souvient-il. Dans ces conditions, il est difficile de composer une équipe avec des joueurs qui ne sont investis qu’à moitié. Ce tournoi avait été fondateur, car les gars présents avaient été pleinement impliqués. Dans le vestiaire, j’ai besoin de 25 joueurs totalement investis et pas une année sur deux.» Les «bannis» auront-ils une chance de revenir en grâce? «Nous ferons le point après le championnat du monde en Suisse, détaille Patrick Fischer. Pour l’heure, ce n’est plus un thème.»

Lars Weibel, directeur des équipes nationales, appuie la décision du sélectionneur national. «Je prends l’exemple de Simon Moser, détaille l’ancien gardien. Il a eu un enfant après de longs play-off. Il a tout de même tenu à être présent au championnat du monde. C’est ce dont nous avons besoin.» Patrick Fischer, lui, met un autre élément en lumière: Nino Niederreiter: «Lors du dernier mondial, il est venu après avoir joué trois séries de play-off, apprécie-t-il. Lorsque l’on sait l’implication qu’il faut pour jouer une saison complète en NHL, je trouve admirable qu’il ait répondu favorablement. Pour lui et Roman Josi, la question ne se pose jamais. Ils ont terminé la saison et sont en forme? Ils viennent. C’est de ce genre de mentalité dont nous avons besoin.»