«El Nino» et les Canes éliminent les champions 2018

L’ailier grison Nino Niederreiter prendra part au deuxième tour des play-off du championnat de NHL.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Carolina Hurricanes ont éliminé les vainqueurs de la Coupe Stanley 2018, les Washington Capitals qui ont composé durant 20’27’’ avec le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler. Ils ont remporté l’acte VII dans la capitale américaine (3-4 ap) grâce au but de la qualification obtenu par Brock McGinn à la 92e minute.

Cette réussite a complété une remontée extraordinaire des Canes, qui étaient menés 3-1 après 34 minutes et qui avaient perdu les deux premiers duels de la confrontation contre Alex Ovechkin et ses coéquipiers.

L’équipe de Caroline du Nord, pour laquelle «El Nino» a patiné pendant 31’22’’ et rendu une carte de +1, a remporté sa première série depuis 2009. Elle a aussi créé une nouvelle surprise dans ces play-off où, notamment, les quatre vainqueurs de divisions en saison régulière ont été battus.

Lightning : out

Capitals : out

Penguins : out

Leafs : out

Flames : out

Predators : out

Jets : out

Golden Knight : out



BUNCH OF JERKS : go to 2nd round