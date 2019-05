«El Nino» et les Canes craquent à Boston

La séquence de six victoires consécutives des Carolina Hurricanes a pris fin au terme de l’acte I de la finale de la Conférence Est des play-off de NHL. Au TD Garden de Boston, dans la nuit de jeudi à vendredi, les Bruins ont profité de l’indiscipline de l’équipe entraînée par Rod Brind’Amour pour s’imposer 5-2.

L’ailier grison Nino Niederreiter (16’48’’ de temps de jeu, différentiel de -1) et ses coéquipiers menaient 1-2 après 40 minutes grâce à des buts de Sebastian Aho et Greg McKegg. Mais ils ont craqué à l’entame de la troisième période alors qu’il se sont retrouvés à deux reprises en désavantage numérique. Le Suédois Marcus Johansson a égalisé après 42’36’’, le Québécois a signé le but de la victoire 28 secondes plus tard.

BERGY! Patrice Bergeron with the power play geno for the lead! LFG! 3-2 #NHLBruins pic.twitter.com/9O5KCJmkj7 — Binge Sports (@BingeSports) 10 mai 2019

«C’est sûr que ces buts nous ont donné le momentum que nous recherchions depuis le début du match, a analysé Bergeron. Pour nous, c’est évident que l’avantage numérique a fait la différence ce soir.» Le revirement a forcément frustré les Canes. «Nous ne jouions pas un mauvais match, a indiqué Dougie Hamilton. Mais nous leur avons donné l’avance sur un plateau.»

En fin de partie, Boston a salé l’addition, glissant notamment le 4-2 dans un filet désert.

COYLE! Charlie Coyle is credited with the empty netter to clinch the game one victory for the Bruins!#NHLBruins 4 - 2 #TakeWarning

(Boston Wins Game 1) pic.twitter.com/uuw6ZGskEl — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 10 mai 2019

(nxp)