Dustin Jeffrey sera-t-il opérationnel dès mardi?

Mais où est donc passé Dustin Jeffrey? Tout le monde s’est posé la question, samedi, en début de deuxième tiers. La réponse est vite apparue claire. Et, malgré le déroulement général de la soirée, l’inquiétude quant à la gravité de la blessure du maître à jouer du LHC a gagné Malley 2.0. Version officielle du club: «No comment.» Selon nos informations, l’attaquant canadien est touché aux adducteurs. «Ça n’a toutefois pas l’air trop embêtant», nous a-t-on confié. Jeffrey a pu être traité dès la première pause. Et à le voir marcher normalement après la rencontre, on est tenté d’y croire.

En son absence, Ville Peltonen a été contraint de modifier son alignement, basculant notamment Joël Vermin au centre. «Il m’a fallu quelques shifts pour m’y faire, mais ça a été de mieux en mieux au fil de la partie, a expliqué le No 91, habitué à ce rôle en équipe nationale. Je suis prêt à jouer là au besoin. Il faudra juste que je bosse les engagements (ndlr: 25% de réussite samedi).»

Même si la gravité de la blessure de Jeffrey n’est pas importante, sa gêne aux adducteurs ne peut pour l’heure garantir une présence mardi à la Bossard Arena pour l'acte I des demi-finales. On en saura davantage lundi à l’entraînement. Toujours est-il que Peltonen possède avec Mika Partanen une solutionau sein de sa légion étrangère. L’ailier finlandais n’a pas joué depuis sept matches. Mais, en cas d’indisponibilité de Jeffrey, sa réintégration pourrait aussi s’avérer intéressante dans le sens où elle lui redonnerait un peu de rythme. On ne sait jamais de quoi est fait l’avenir. (TDG)