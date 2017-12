Du mouvement dans l'équipe de Suisse

Le gardien Luca Boltshauser (Kloten), les défenseurs Michael Fora (Ambri-Piotta) et Samuel Kreis (Bienne) ainsi que l'attaquant Noah Rod (Genève-Servette) se rendront ainsi dans la station grisonne avec l'équipe nationale. Ils compenseront les forfaits sur blessure du gardien Tobias Stephan (Zoug), du défenseur Romain Loeffel (Genève-Servette) et du duo d'attaquants du CP Berne Gaëtan Haas et Thomas Rüfenacht. (ats/nxp)