Deuxième but de la saison pour Niederreiter

Une semaine après avoir - enfin! - débloqué son compteur, Nino Niederreiter a inscrit son deuxième but de la saison, jeudi soir à l'occasion de la victoire du Minnesota Wild face aux Vancouver Canucks (6-2). Bien servi par Mikko Koivu, «El Nino» a inscrit le 3-0 pour son équipe en power-play.

Grâce à cette victoire (la onzième lors des quatorze derniers matches), le Wild revient à un point des Nashville Predators, toujours leaders de la Conférence Ouest malgré leur défaite sur la glace des Arizona Coyotes (1-2). Pour son 500e match de saison régulière en NHL, Roman Josi s'est fait l'auteur d'un assist qui a permis à Nick Bonino de réduire le score. Les deux autres Suisses des «Preds», Kevin Fiala (4 tirs, différentiel de -2) et Yannick Weber, n'ont guère eu l'occasion de s'illustrer.

Par contre, Timo Meier a signé son 18e point en 19 parties. Il a offert un assist sur le but qui a permis aux San Jose Sharks de prendre l'avantage dans le premier tiers-temps (3-2). Mais les Sharks se sont inclinés 3-5 face aux Toronto Maple Leafs.

Denis Malgin a également signé un assist, qui a permis à son équipe des Florida Panthers d'ouvrir le score. Mais ce sont les Columbus Blue Jackets qui se sont finalement imposés (7-3).

Du côté des New Jersey Devils, Nico Hischier a été laissé au repos un deuxième match consécutif. Il s'était blessé au poignet dimanche à Winnipeg. Son compatriote et coéquipier Mirco Müller (+2) n'a pas comptabilisé. Les Devils se sont imposés 3-0 contre les Philadelphia Flyers.

NHL. Les résultats de jeudi: San Jose - Toronto 3-5. Ottawa - Detroit 2-1. Calgary - Montréal 2-3. Arizona - Nashville 2-1. Minnesota - Vancouver 6-2. New York Islanders - New York Rangers 7-5. Philadelphie - New Jersey 0-3. Pittsburgh - Tampa Bay 3-4. Columbus - Florida 7-3.