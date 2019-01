Deux points pour Fiala, Niederreiter malchanceux

Kevin Fiala a marqué un but et distillé une passe décisive lors des matches de NHL qui se sont disputés dans la nuit de lundi à mardi.

L’ailier saint-gallois a ainsi été impliqué sur la moitié des réussites inscrites par les Nashville Predators à Toronto contre les Maple Leafs (4-0). Le Suisse a d’abord contribué à l’ouverture du score de Mattias Ekholm (son 17e assist) avant de sceller la marque à la 60e minute (son 8e goal).

Également aligné par l’entraîneur Peter Laviolette, le défenseur bernois Roman Josi n’a pas inscrit son nom sur la feuille des compteurs.

A Montréal, le Minnesota Wild a enregistré un neuvième victoire de suite contre le Canadien (1-0). Le but porte la griffe de Mikael Granlund, qui a profité d’une relance hasardeuse du défenseur des Habs Jeff Petry pour tromper Carey Price dans le troisième tiers. Plus tôt dans le match, le gardien montréalais avait privé Nino Niederreiter d’un but en effectuant une parade spectaculaire.

