Des points pour Hischier et Müller

Les Suisses se sont illustrés lors du dernier match de NHL livré par les New Jersey Devils à domicile en 2018-2019. Dans la victoire contre les New York Rangers (4-2), le défenseur zurichois Mirco Müller et Nico Hischier ont récolté un assist. Le joueur de centre valaisan présente un fiche de 46 points en 67 sorties alors qu’il reste deux parties à écouler sur la route. Il ne lui manque que deux mentions personnelles pour atteindre le plateau des 100 points en carrière.

A St.Louis, le Colorado Avalanche a sauvé une unité importante dans la dernière minute avant de s’incliner aux tirs aux buts face aux Blues (3-2). Dans cet exercice, l’ailier zurichois Sven Andrighetto a échoué face à Jordan Billington. La franchise de Denver, qui pointe au 8e rang de la Conférence Ouest, conserve cependant une marge de deux points sur les Arizona Coyotes alors que trois duels doivent encore être livrés.

A l’Est, le Tampa Bay Lightning s’est logiquement imposé à Ottawa (5-2) et a signé sa 60e victoire de la campagne. Dans l’histoire de la NHL, un seul club a obtenu davantage de gains en une saison: les Detroit Red Wings en 1995-1996 (62). D’ici à dimanche, la puissante franchise floridienne se mesurera encore au Canadien de Montréal, aux Toronto Maple Leafs et aux Boston Bruins. (nxp)