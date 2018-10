Des assists pour Hischier et Müller

Après deux défaites de suite, les New Jersey Devils ont retrouvé le chemin de la victoire. Un succès 3-2 face aux Florida Panthers - sans Denis Malgin - auquel les Suisses Nico Hischier et Mirco Müller ont largement contribué.

Les deux hommes ont en effet inscrit leur nom sur la feuille des compteurs sur l'ensemble des trois buts! Le centre de 19 ans, qui a été récompensé par la troisième étoile, a offert des assists sur le 1-0 et le 2-0, et le défenseur sur le 3-0. Cette avance a fondu dans le troisième tiers, mais les Diablotins ont tenu bon puisqu'ils n'ont encaissé le 3-2 qu'à 45 secondes de l'ultime sirène.

Nashville battu

De son côté, le trio suisse engagé avec les Predators de Nashville a concédé sa troisième défaite de la saison face aux Oilers d'Edmonton (5-3), malgré le «hat trick» de Filip Forsberg. Roman Josi (-1) en 28'53", Yannick Weber (-1) en 6'25" et Kevin Fiala (-3) en 12'51" n'ont vraiment pas passé une bonne soirée sur la glace.

An @Enterprise hatty for Filip Forsberg to tie the League-lead in goals.



Not too shabby. ???? pic.twitter.com/gGSU0CFdGi