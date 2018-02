Des Aigles presque au complet pour le final

C’est un Craig Woodcroft gonflé à bloc qui va retrouver ses joueurs ce lundi matin. L’entraîneur de Ge/Servette n’est pas revenu de Corée les mains vides. Après un titre de champion d’Allemagne en 2015 en tant qu’entraîneur assistant, le voici qui peut désormais ajouter à son palmarès une médaille de bronze, conquise certes dans le tournoi olympique le plus faible entrevu depuis 30 ans, mais une médaille tout de même. C’est une nouvelle fois en tant qu’adjoint que Craig Woodcroft officiait.

Pendant ce temps-là, ses Aigles en ont profité pour se refaire un moral, une santé. Il y a d’abord eu une belle semaine de vacances. Souvent sous le soleil. Et puis il y a eu la reprise de la glace en compagnie de Louis Matte et David O’Leary. Au menu, bonne humeur et travail pour aborder le schuss final du championnat. Il faut se rappeler que trois matches sont encore au programme avant la fin du tour préliminaire: ce mercredi à Langnau, samedi aux Vernets contre Berne et lundi prochain contre le même adversaire, dans la capitale fédérale cette fois. Trois matches, neuf points en jeu. Avec un seul et unique objectif: assurer une participation aux play-off qui est loin d’être acquise.

Il faudrait pourtant bien cela pour adoucir une saison très amère jusque-là. Entre convulsions financières et circonvolutions sportives, Ge/Servette a passablement agacé et lassé jusqu’à ses fans le plus fervents. Il serait donc de très bon ton d’offrir un final à rebondissement en se mêlant à la course pour le titre. Une participation aux play-out, avec ce mini-championnat aller et retour entre les quatre plus mauvaises équipes de la saison, ne viendrait qu’alourdir la tâche des nouveaux dirigeants qui devront travailler encore plus fort pour reconquérir les cœurs grenat.

la tâche est rude. Actuellement huitièmes, les Aigles (66 points) sont talonnés par… Langnau (64 points). Est-il besoin de souligner l’importance de la rencontre de mercredi?

Pour aborder cette échéance, une bonne, une très bonne nouvelle, est à relever: l’infirmerie s’est vidée, enfin! Arnaud Jacquemet, Eliot Antonietti, Daniel Vukovic, Tim Grossniklaus et Adam Hasani étaient de retour de blessure. Seuls manquent à l’appel Kay Schweri (fin de saison), Jonathan Mercier et Gauthier Descloux. Conséquence du retour de nombreux défenseur, Jeremy Wick, excellent pigiste en défense, a retrouvé un poste naturel en attaque. Il n’a pas tardé à démontrer qu’il avait bien digéré ce changement en inscrivant un but lors d’une rencontre de préparation contre Ambri-Piotta samedi à Huttwil.

Ce lundi, avec encore les retours des olympiens Fransson, Almond et Loeffel, ainsi que la présence du nouvel étranger Michael Keränen, c’est donc une équipe presque au grand complet qui patinera sous les ordres de Craig Woodcroft. Restera alors au druide des Vernets à faire les bons choix. S’il veut se donner les moyens d’écrire une première ligne sur son palmarès de coach principal.

(TDG)