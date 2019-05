De Cortina à Olten en passant par Martigny jusqu’à Bratislava

Le colosse aux allures de déménageur qui se trouve derrière le comptoir aurait pu jouer contre la Suisse ce samedi à Bratislava. On ne s’est pas trompé, il est défenseur et a évolué durant plusieurs saisons avec les Red Ice de Martigny. Son nom? Michael Zanatta. S’il se voyait bien terminer ses vieux jours à Martigny, le destin a voulu qu’il retourne plus vite que prévu chez lui, aider sa mère Giuseppina dans l’Hôtel familial de Cortina d’Ampezzo. Au Menardi (c’est le nom de fille de sa maman), où loge depuis des lustres chaque hiver les skieuses de l’équipe de Suisse, cet ancien junior de Lugano a tissé des liens amicaux avec Lara Gut-Behrami, Michèle Gisin, Corinne Suter et toutes les Suissesses qui sont traitées comme des princesses dans cet établissement des Dolomites. «Elles sont toujours impeccables et contentes de venir chez nous.»

C’est à la Resega, comme ses deux frères, que le fils aîné de la patronne a commencé très tôt à manier la crosse. Né au Canada, il avait forcément ça dans le sang. A l’époque - au début des années 2000 -, leur père, Ivano Zanatta, était l’assistant de Jim Koleff avant d’endosser le rôle de coach principal derrière le banc. Aujourd’hui, le technicien qui est aussi passé par Lev Prague, Ambri Piotta, Ticino Rockets et Sotchi, est actuellement entraîneur principal du Dinamo St.Petersbourg, en deuxième division russe. «On ne le voit pas souvent mais on est habitué, on a grandi comme ça et cela ne nous dérange pas», sourit ce beau gabarit de 183 cm (90 kg) qui aurait très bien devenir un joueur de hockey à Toronto, où il est né, le 31 mai 1989. Mais après avoir disputé huit matches en LNA avec les Bianconeri en 2008, des rencontres à Bâle, Ajoie et Moutier, c’est surtout en Valais qu’il rêvait de s’installer définitivement. Il se sentait si bien dans cette ville de Martigny, avant que ce club des Red Ice qu’il appréciait tant ne fasse malheureusement faillite, il y a deux ans. «J’étais si triste que cela se termine ainsi que j’ai préféré rentrer en Italie.»

Son autre frère, Luca (27 ans), qui s’est retrouvé dans la même galère, a rebondi, lui, à Olten après un passage éclair aux Vernets, en licence B. Ironie du sport, le cadet est aussi international transalpin, qui affrontera la... Suisse ce samedi 11 mai aux Mondiaux. «Moi je suis de piquet, regrette Michael, heureux pour son frangin. De jouer contre la Suise, c’est toujours spécial, surtout pour moi qui a porté le tricot rouge et blanc en sélection M19 et M20. Maintenant, cela va être compliqué pour nous même si sur un match tout est possible. On ne sait jamais ce qui peut se passer surtout si les Suisses nous prennent de haut.»

En attendant une offre, Michael porte le No 58 de Hafro Cortina en Alps Hockey League, avec son petit frère, Alessandro (22 ans), dans une patinoire, le Stadio Olympico del Ghiaccio, qui peut accueillir 2700 spectateurs. «Le niveau du championnat d’Italie est celui d’une bonne formation de Swiss League, expliquait l’international italien (45 sélections), après avoir été sorti ne quart des finales des play-off par Val Pusteria. S’il y a cinq à six étrangers par équipe, on joue à trois lignes et il y a moins de vitesse qu’en Suisse.»

Michael ne le crie pas (encore) trop fort sur tous les toits, mais s’il devait y avoir une opportunité qui devait se présenter, au hasard du côté de Sierre voire de Martigny, cela pourrait fortement intéresser cet hôtelier aux allures de déménageur qui possède, ce qui n’est pas négligeable, une licence suisse. «On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie», lâche-t-il, prêt à quitter son comptoir dans son trois étoiles pour Graben ou le Forum. (nxp)