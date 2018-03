Coup de théâtre aux Vernets? Loeffel annoncé en attaque!

Coup de poker ou coup de folie? A moins que ce ne soit un gag ou de l’intox. Après la gifle de samedi à Berne (7-0), Craig Woodcroft a décidé de secouer son contingent. De tenter quelque chose. L’entraineur de Ge/Servette n’a pas mis Daniel Vukovic dans la cage, mais il a certainement hésité. Non Robert Mayer a retrouvé sa cage. Mais tenez-vous bien. Le coach canadien a non seulement retiré Nick Spaling de son alignement au profit de... Dominic Forget (prêté par La Chaux-de-Fonds/LNB) mais plus surprenant, Romain Loeffel va jouer en attaque aux côtés de Kevin Romy et Damien Riat. Même Chris McSorley aurait jamais osé. Vincenzo Küng, également venu de La Chaux-de-Fonds, jouera dans la troisième ligne. Étonnant. Et si c’était le chant du cygne d’un coach en danger?

Coup d’envoi de cet acte 2 à 20 h 45.

???? Line Up ????

Voici la composition de ce soir pour l'Acte II des #Playoffs aux Vernets. Liste des blessés consultable ici: https://t.co/iiY6OrMQuj #GSHCSCB #HeyOnYVa pic.twitter.com/yPik4kwcx0 — Geneve-Servette HC (@officialGSHC) 13 mars 2018

(TDG)