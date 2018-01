Cinq «Suisses» dans le Team USA pour les J.O

Nul doute que le parcours des Etats-Unis aux Jeux olympiques de PyeongChang (9 - 25 février) sera suivi de près en Suisse. Cinq joueurs de National League figurent en effet dans la première sélection américaine dévoilée lundi et qui sera complété par deux gardiens supplémentaires prochainement.

La star du championnat de Suisse et du CP Berne, Mark Arcobello, fait partie de la liste dressée par Jim Johannson. Quatre autres éléments de la National League seront de la partie en Corée du Sud, à savoir le Fribourgeois Jim Slater, le Davosien Broc Little, le Zougois Garrett Roe et le Tessinois Bobby Sanguinetti.

A noter que deux anciens de LNA ont également été retenus: Chris Bourque (ex-Lugano et Bienne notamment), Chad Kolarik (ex-Kloten).

Les Etats-Unis sont dans le groupe B des JO 2018, en compagnie des Athlètes olympiques russes, de la Slovénie et de la Slovaquie. (si/nxp)