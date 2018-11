Choc au sommet pour Nashville, avec ses Suisses

Les Nashville Predators ont remporté le choc au sommet du championnat de NHL en prenant le dessus sur le Tampa Bay Lightning (3-2). La franchise du Tennessee a composé avec ses trois joueurs suisses.

Le défenseur bernois Yannick Weber a joué pendant 12’16 et rendu un bilan neutre. L’attaquant saint-gallois Kevin Fiala n’a eu droit qu’à 7’09 de temps de jeu et n’a pas ajouté de point à sa fiche personnelle. Quant à Roman Josi, il a à nouveau pesé sur le fil de la rencontre: l’arrière bernois a été à l’origine du 3-1 enfilé par Ryan Johansen et a collecté un dixième assist.

Si les Preds sourient, les Golden Knights, les Penguins et les Blues pleurent. Finalistes de la dernière Coupe Stanley, Vegas a subi une correction à Calgary (7-2) et ne pointe qu’à la 14e place de la Conférence Ouest. Sans Sidney Crosby, blessé, Pittsburgh s’est incliné à domicile devant Buffalo (5-4 ap) et figure au dernier rang de la Conférence Est (19 matches, 18 points).

Battu devant son public par Los Angeles (2-0), Saint-Louis a remercié son entraîneur en chef Mike Yeo après la rencontre. En poste depuis 2016, le technicien canadien a été remplacé à titre intérimaire par Craig Berube. (nxp)