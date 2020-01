Cette fois, «le» McSorley a été rayé de la carte!

Cette fois-ci, il n’y a plus d’ancienne enseigne devant ce pub que les fans continuent d’appeler, par respect et tradition, le «McSo». Elle a été enlevée ces jours sans émotion, pour le remplacer par le nouveau logo. Comme à l’époque des pharaons, on fait disparaître le prédécesseur, même s'il est toujours présent, peu importent les réactions.

Le Steak House que Chris McSorley avait créé en 2005, qui était devenu la deuxième maison du co-propriétaire, manager et coach de Ge/Servette, a été définitivement repensé, relooké, modernisé. Mais, surtout, plus aucune trace à l’extérieur comme c’était encore le cas en début de saison et en fin d’année. Le nom de celui qui a fait revivre le hockey à Genève a été rayé définitivement de la carte dans cet endroit privilégié des amoureux de sport et plus spécialement de la petite rondelle. Comme si on voulait tout effacer le passé et salir tout ce qu’il a fait de bien dans cette ville, buvez, éliminez...

Qu’il est loin le temps où le directeur sportif actuel régnait encore en maître des lieux, comme un Seigneur. L’ex-entraîneur ontarien, qui avait l’habitude de serrer la main de tous les clients avant et après un match, n’y met d’ailleurs plus les pieds depuis que son Sports Bar a changé de mains. On le comprend.

Si Pat Emond, les dirigeants et les joueurs se rendent encore au «Prime’s Fine Food», se mêlant eux aussi aux nombreux supporters «toujours là», il est vrai qu’il manque quelque chose à l'intérieur, une âme qui a disparue, cette atmosphère qu’on ne trouvait qu’aux Vernets. On ne reverra plus un joueur monter sur une table pour danser avec son public une bière dans les bras, cela ne se fait pas dans ce décor plus «kitsch». Il n’y a plus de couleur grenat sur les tables ou les sièges. Eh oui, tout fout le camp. GE/Servette est devenu un club comme un autre. Les chaises ont été remplacées par des fauteuils en cuir, comme le souhaitait la nouvelle direction. Mais pas forcément idéal pour manger, tant pis, on sert aussi des coupes de champagne.

Il est toutefois possible de réserver, comme avant, sa place dans le coin plus classe pour se nourrir plus correctement qu'une portion de frites ou des nuggets, avec des nappes et un service digne de ce nom. Mais contrairement au temps du «McSo», s’il y a encore des entrecôtes de 200 à 400 grammes, il ne reste plus que le «Sherkan», le double steak de boeuf haché, double cheddar, bacon, oignons, à 27 francs. Lui est «invirable»! Mais inutile de commander un «Bezina Swiss Burger» ou un «Romy Sergeant Pepper», comme les deux anciens cadres du GSHC, ces sandwiches ont quitté les Vernets. Alors que cela faisait le charme du resto, Robert Mayer, Tanner Richard ou Noah Rod n’ont plus leur nom sur la carte non plus. Mais il y a un carpaccio de poulpe à la Méditerranéenne à 15 francs. Cela n’a rien à voir avec l’ambiance d’une patinoire. Mais peu importe puisque le pub ne s’appelle plus McSorley...