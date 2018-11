Bienne perd la tête, mais s'offre un nouveau départ

Un petit peu moins de ceci, un petit peu moins de cela. Moins d’énergie, d’efforts et d’envie. C’est une évidence, l’attitude n’est plus la même qu’en début de saison dans le camp seelandais. Plus grand-monde ne gagne encore de duels dans la bande ou devant les buts, plus personne ne ressort d’une mêlée avec le puck sur sa canne. Certains signes ne trahissent pas: les mauvaises habitudes ont désormais pris le dessus. Mauvaises pénalités, mauvaises passes. Mauvaises décisions, tout simplement.

La réussite a aussi abandonné les leaders offensifs. Pour compenser, ceux-ci sont devenus trop gourmands, impatients et par conséquent trop égoïstes (Toni Rajala en tête). Et le danger, comme ce fut le cas durant les quinze premiers matches de la saison, ne vient plus de partout. Les lignes biennoises sont branchées sur courant alternatif et n’agissent plus que par à-coups.

Dans ces conditions, aucun des quatre blocs offensifs ne parvient à décanter la situation. Cela se voit et se ressent, les Biennois n’ont plus les idées claires et ont perdu patience, alors que ces vertus faisaient leur force il y a peu. Après la claque reçue à domicile samedi dernier contre Davos (2-7), l’attaquant Marco Pedretti avait déjà insisté sur le fait que le HCB n’est qu’une équipe ordinaire lorsqu’il ne jette pas toutes ses forces dans la bataille. Le constat, implacable, reste valable une semaine plus tard.

Comme une nouvelle saison

Le HC Bienne, battu par un très bon GE Servette vendredi soir aux Vernets, se trouve en difficulté pour la première fois de l’exercice. Les Seelandais ont aussi dû céder au CP Berne la place de leader qu’ils auront occupé sans discontinuer de la cinquième ronde à la 22e ronde du championnat. Peut-être que ce statut de premier de classe en sursis était devenu, avec l’usure du temps qui passe, un peu trop lourd à porter. Törmänen et ses hommes peuvent maintenant repartir de zéro. Une nouvelle saison commence pour eux.

GE Servette - Bienne 6-1 (1-0 2-0 3-0)

Les Vernets. 6036 spectateurs.

Arbitres: MM. Massy, Dipietro, Wüst et Gnemmi.

Buts: 13e Rod (Fransson) 1-0, 24e Richard (Winnik, Wingels/ 5 c 4) 2-0, 28e Rubin (Berthon) 3-0, 37e Salmela (Rajala) 3-1, 42e Douay 4-1, 47e Richard 5-1, 58e Wick (Douay, Berthon) 6-1.

GE Servette: Descloux (41e Mayer); Vukovic, Fransson; Völlmin, Mercier; Jacquemet, Kast; Antonietti; Wingels, Richard, Winnik; Skille, Almond, Rod; Wick, Romy, Douay; Rubin, Berthon, Bozon; Maillard. Entraîneur: McSorley.

Bienne: Hiller (47e Paupe); Egli, Salmela; Dufner, Sataric; Moser, Maurer; Suleski; Pedretti, Pouliot, Rajala; Brunner, Fuchs, Earl; Riat, Diem, Künzle; Schmutz, Neuenschwander, Hügli; Tschantré. Entraîneur: Törmänen.

Notes: GE Servette sans Bouma, Fritsche, Simek, Tömmernes (blessés), Bezina ni Kyparissis (surnuméraires). Bienne sans Fey, Forster, Kreis ni Lüthi (blessés). Tir sur le poteau: Rajala (56e).

Pénalités: 1 x 2’ contre GE Servette, 4 x 2’ contre Bienne.

(nxp)