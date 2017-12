Avec un Da Costa aussi fort, les Aigles planent sur leur nuage!

Si du côté des bureaux de Ge/Servette, on vit une sale ère truffée d’incertitudes, que l’infirmerie affiche toujours complet (Fransson et Spaling sont les nouveaux arrivés), sur la glace, en revanche, les Aigles continuent de planer sur leur nuage en direction des sommets. Depuis le 30 novembre (défaite contre Lugano, aux Vernets, 0-4), les Genevois, qui jouent avec un 4e gardien, n’ont plus perdu un match dans le temps réglementaire. Mieux, les hommes de Craig Woodcroft se sont imposés à huit reprises lors de leurs neuf dernières sorties, dont quatre d'affilée. Il n’y a eu qu’une défaite, contre Zoug, et encore aux tirs au but! Les Grenat, qui étaient encore sous la barre il y a trois semaines, pointent désormais au quatrième rang alors que les Lions de Zurich ont perdu la tête, en grosse chute libre. Pour Mister Wallson, l'entraîneur du Hallenstadion, cela sent le sapin... Cette belle période pour les Servettiens coïncide aussi avec les grosses performances actuelles de Stéphane Da Costa. On n’arrête plus le Français bien décidé à montrer sa grande classe aux recruteurs de NHL, lui qui rêve de retourner l’an prochain en Amérique du Nord. Alex Godynyuk, des Las Vegas Knights l’a à l’œil. Jeudi soir, il se trouvait aux Vernets. Le scout a également noté les noms de Noah Rod et de Damien Riat (5 buts en 3 matches) très en vue ces dernières semaines.

Reste que depuis qu’il a retrouvé ses marques, Stéphane Da Costa ne cesse de prouver dans notre championnat son immense valeur: 18 points en 17 parties et cela ne fait que de commencer. Ge/Servette qui avait bien besoin d’un tel sniper, en profite. Non seulement le Franco-Polonais fait trembler les filets, mais il prend aussi beaucoup de joie à mettre ses coéquipiers dans la lumière. Après Riat (mardi passé contre Ambri) c’était au tour d’Arnaud Jacquemet de bénéficier d’un de ses nombreux caviars pour ouvrir le score au Hallenstadion. Quelle finesse ensuite lorsqu’il a subtilisé la rondelle à Dave Sutter sur le 2 -3, le but qui a lancé les visiteurs vers la victoire avant que Kevin Romy ne pose la cerise sur le gâteau.

«Cela ne sert à rien de partir à 100 à l’heure en début de saison pour finir en bas de tableau, a souri le magicien tricolore au terme de la rencontre. On a été solide défensivement durant soixante minutes et on a su comptabiliser nos occasions, ce qui nous permet de progresser avec beaucoup de plaisir.» Prochaine rencontre des Servettiens: le 2 janvier à Genève contre Langnau. Ce joyeux Noël arrive malheureusement trot tôt pour des Grenat qui espèrent bien poursuivre la nouvelle année aussi fort qu'elle se termine... (nxp)