Aux Hockeyades, le rendez-vous des impatients

Un tournoi de hockey sur glace attire des spectateurs en plein mois d'août depuis 23 ans. Son nom: les Hockeyades. Son secret: les exclusivités du début de saison.

«Les gens viennent au Sentier pour voir le premier match de leur équipe et de ses nouveaux joueurs», explique Thomas Waser, le directeur du centre sportif qui héberge le tournoi. «Ce n'est pas la seule raison, bien sûr. Les spectateurs sont aussi attirés par l'ambiance qui règne ici. Ils peuvent côtoyer de près les joueurs après avoir mangé des filets de perches. Certains fans prennent congé chaque année pour passer toute la semaine dans la vallée. Je les vois été après été.» Pour satisfaire ces mordus de hockey, la direction du tournoi leur permet d'acheter un abonnement général pour la semaine au prix de 75 francs.

Il n'y aura cependant pas deux matches par jour cette année (à l'exception de mercredi, lorsque Davos affrontera le CSKA Moscou en amical), mais un seul. Cela aurait été différent si Fribourg avait fait le voyage. Mais les Dragons ont repris les entraînements sur la glace un peu plus tard cet été. «Ils ne sont pas encore prêts», renseigne Waser.

Lausanne et GE Servette seront donc les deux représentants romands. Ils affronteront le CSKA Moscou et Rouen avec pour enjeu un chèque de 1000 francs, soit le montant attribué au vainqueur du tournoi. Le deuxième empochera, lui, 500 francs.

Le petit plus? La blanchisserie!

Les équipes, bien sûr, ne viennent pas pour l'argent. «Ils sont soucieux de préparer la saison à venir, et savent qu'à la vallée de Joux, ils bénéficieront d'excellentes conditions pour le faire, se félicite Waser. Nous jouissons d'une très bonne réputation à l'étranger. Notre organisation et nos infrastructures sont louées.»

Le petit plus de la vallée? Le service de blanchisserie. «Les équipes peuvent nous amener leur linge à 23h et le récupérer le lendemain matin parfaitement soigné, précise le directeur de la patinoire. Elles disent d'ailleurs qu'elles ne reçoivent jamais leur linge aussi bien plié et repassé qu'ici!» (nxp)