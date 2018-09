Après la Saint-Patrick, les Vendanges pour Richard et Petschenig

C’est devenu, au coeur du vignoble du Mandement, une tradition. Ge/Servette est invité depuis quelques années par la Cave de Genève à participer, à Russin, à la Fête des Vendanges. La mascotte, les cheerleaders, Chris McSorley et des joueurs défilent avec une «deux chevaux » aux couleurs du club au milieu des chars fleuris, des fifres et tambour pour le plus grand plaisir des villageois.

C'est ce dimanche, dès 14 h, que les Aigles se faufileront dans le cortège. Pour cette 56e édition, les Grenat ont choisi cinq «victimes», mi figue, mi raisin, pour distribuer du moût aux passants. Il s'agit de... Tanner Richard et Will Petschenig. Oui, ce duo de choc, celui-là même qui avait fêté un peu trop fort la Saint-Patrick la saison dernière durant les play-off (Craig Woodcroft et certains puristes avaient trouvé leur comportement déplacé), aura l'occasion, cette fois-ci, de déguster les spécialités du terroir genevois avec la bénédiction de leur entraîneur et du club. Ils seront accompagnés par les nouveaux arrivés Mike Völlmin, Tommy Wingels ainsi que Lance Bouma qui se réjouissent également de découvrir, dans un cadre bucolique, cette tradition.

Avant qu'on ne serve - enfin - le plat de résistance, de passer aux choses sérieuses avec le début du championnat vendredi prochain à Bienne, rien ne vaut, avant, un bon petit apéro, non?

(nxp)