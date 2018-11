Almond met Fribourg à l’amende

Genève-Servette a livré un joli match. Le premier depuis un sacré moment, d’ailleurs. Pour ce faire, les Aigles ont également profité d’une équipe de Fribourg Gottéron sacrément indisciplinée, notamment lors de la première période. En ces temps de vaches maigres, les Genevois ne vont pas faire la fine bouche. Surtout Cody Almond, auteur d’un triplé alors qu’il était récemment invisible.

Ce sont pourtant les visiteurs qui se sont montrés dangereux les premiers. A la 3e, Julien Sprunger a touché le poteau genevois. Hormis cette première incursion fribourgeoise, les Aigles n’ont jamais plus été inquiétés par les Dragons lors d’une première période qu’ils ont parfaitement dominé. Gauthier Descloux n’a d’ailleurs été inquiété que... trois fois lors de premier tiers-temps.

Les hommes de Chris McSorley ont profité de l’indiscipline adverse pour prendre le large. Ils ont marqué à deux reprises par Floran Douay (11e, 1-0) et Cody Almond (13e, 2-0). Un double avantage au score totalement mérité face à des visiteurs aux fraises.

Lors de la seconde période, les Dragons ont été un rien moins absents. Difficile de faire pire qu’en première période, de toute façon. mais ce sont tout de même les joueurs locaux qui ont fait trembler les filets. Les Aigles ont inscrit le 3-0 par Almond à la 34e à la suite d’une relance adverse catastrophique. A l’image du match proposé par les visiteurs, en somme.

Lors du dernier tiers-temps, Almond a inscrit son troisième but (4-0, 41e), pour mettre définitivement les Grenat à l’abri. A dix minutes de la sirène, Jeremy Wick un autre leader en berne, a salé l’addition. Cette semaine cruciale pour les Aigles a commencé de la meilleure des manières avant de défier Bienne et à nouveau Fribourg ce week-end.

Genève-Servette - Fribourg-Gottéron 5-0 (2-0 1-0 2-0)

Les Vernets, 5630 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen (Fin), Hebeisen; Duarte et Gnemmi.

Buts: 11e Douay (Almond/5 c 4) 1-0. 13e Almond (Douay/5 c 4) 2-0. 34e Almond 3-0. 41e Almond (5 c 4) 4-0. 50e Wick (Skille/5 c 4) 5-0.

Genève-Servette: Descloux; Vukovic, Fransson; Völlmin, Mercier; Jacquemet, Bezina; Antonietti; Wingels, Richard, Winnik; Skille, Almond, Rod; Wick, Romy, Douay; Rubin, Berthon, Bozon; Maillard. Entraîneur: McSorley.

Fribourg Gottéron: Berra; Holos, Chavaillaz; Abplanalp, Stalder; Schneeberger, Schilt; M.Forrer; Mottet, Slater, Marchon; Rossi, Bykov, Micflikier; Sprunger, Walser, Miller; Vauclair, Schmutz, Lhotak; Meunier. Entraîneur: French.

Notes: Genève-Servette sans Tömmernes, Bouma, Simek, Kast, Fritsche (blessés), Kyparissis (sunruméraire) ni Petschenig (prêté en Swiss League). Fribourg Gottéron sans Furrer, Birner, S.Forrer (blessés) ni Holdener (surnuméraire). Tirs sur les montants: Sprunger (3e) et Wingels (7e et 19e). Temps mort: Genève-Servette (38e).

Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette; 7 x 2’, 1 x 10’ (Slater), 1 x 5’ (Schilt) + pénalité de match (Schilt) contre Fribourg Gottéron.

(nxp)