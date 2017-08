Adam Hasani: «On va jouer les premiers rôles cette saison!»

Craig Woodcroft a aimé…

Après un bon tiers, tout le monde a cru, tout d’abord, qu’il n’y aurait pas de match, tant ces Brûleurs de Loups de Grenoble étaient inexistants. Mais comme si les Genevois avaient voulu relancer volontairement la partie et trouver une opposition, elle s’est équilibrée dans la période médiane avant de retourner du bon côté sur la fin. «Je pense que le score aurait pu être bien plus sévère que ça», estimait à juste titre un Adam Hasani lucide, conscient que les Grenat avaient pris trop de pénalité à mi-match, ce qui a eu pour conséquence de griller beaucoup d’énergie et de manquer de jus dans le geste final au moment de la conclusion de ces nombreuses opportunités.



C’était également l’avis de Craig Woodcroft, le boss, content de l’entame de ce match de préparation et surtout du… final. «On est très bien entré avec une grosse pression et une bonne possession du puck, se réjouissait le Canadien. Mais avant de retrouver notre plan de jeu et de concrétiser, il y a eu passablement d’indiscipline et d’occasions manquées. Or globalement, je suis satisfait de l’équipe, qui a su se ressouder quand il le fallait.»



Alors que les Genevois s’en iront jeudi trois jours à Bordeaux pour y disputer un tournoi, Craig Woodcroft peut continuer de jauger son gros contingent. «On a actuellement quelques joueurs blessés qui profitent de lever le pied avant de revenir au top en début de saison, mais c’est aussi l’occasion pour certains de se montrer.» C’est le cas d’Adam Hasani, on l’a dit, mais aussi du jeune Guillaume Maillard (encore junior) de se mettre en avant dans cette quatrième ligne au milieu de Jeremy Wick et de Daniel Rubin. «Je dois être le plus juste possible envers tous les joueurs pour leur donner une chance égale de décrocher leur place.»

