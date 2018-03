45 points aussi pour Kevin Fiala

Comme Nico Hischier la veille, Kevin Fiala a atteint le seuil des 45 points cette saison en NHL. Le Saint-Gallois a inscrit un but et a délivré un assist lors du succès 3-2 de Nashville à Glendale face à Arizona.

Récompensé par la troisième étoile, Kevin Fiala a tout d'abord délivré son 22e assist de la saison sur le 2-2 de Kyle Turris après 22 secondes de jeu dans le troisième tiers temps avant de marquer son 23 but pour le 3-2 de la 45e minute. Cette victoire, également acquise avec Roman Josi mais sans Yannick Weber surnuméraire, permet aux Predators de consolider leur première place de la Conférence Ouest. Victorieux désormais de douze de leurs treize derniers matches, ils semblent armés pour réussir une saison aussi belle que l'an dernier où ils s'étaient hissés jusqu'en finale de la Coupe Stanley face à Pittsburgh.

Kevin Fiala with the one-timer off the draw. Pretty nifty. pic.twitter.com/kmJplmH3CP