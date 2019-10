Helen Bekele court après un passeport pour réaliser son rêve

Difficile de l’imaginer en colère, Helen Bekele, lorsqu’on la rencontre au cœur d’un centre commercial à Lancy (GE), toute frêle, presque effarouchée par l’agitation ambiante. Mais ce qui semble terroriser le plus l’Éthiopienne de 24 ans, dans l’immédiat, ce sont toutes ces questions sur sa vie d’athlète, son œuvre de femme, qu’on aimerait lui poser. «Elle est timide, un peu», sourit dans un doux euphémisme Tesfaye Eticha, mari et coach de la nouvelle recordwoman de Morat-Fribourg – le dimanche 6 octobre, Helen Bekele a battu d’une minute la marque qu’avait établie feu Franziska Moser en 1997. Un record placé sous le signe du bonheur, évidemment, mais qui trouve donc sa source dans la colère. La rage, même: celle que l’athlète avait accumulée, le week-end précédent, lors du marathon de Berlin.

Métamorphosée en course

«Elle était fâchée contre elle, explique Tesfaye Eticha. Elle était préparée pour courir en dessous des 2 heures et 20 minutes, elle a fait plus de 2 h 21’. Par rapport à ce qu’elle démontrait à l’entraînement, notamment pendant la préparation estivale à Saint-Moritz, elle n’était pas contente.» Autrement dit, c’est grâce à cette si «mauvaise» quatrième place en Allemagne que, remontée comme un coucou, la coureuse a décidé de s’aligner sur le 86e Morat-Fribourg. «Pour utiliser l’énergie qui n’était pas sortie à Berlin, précise-t-elle, d’une petite voix. Battre ce record, ce n’était pas le but au départ, mais j’en suis très heureuse. C’était magnifique de partager ça avec les gens, le public.»

Au fil de la discussion, d’abord menée par son mentor, Helen Bekele prend de l’assurance. Elle s’amuse de voir son interlocuteur se demander comment, une fois en course, un tel concentré de douceur peut se transformer en irréductible guerrière. «C’est vrai que, dans la vie civile, je suis très réservée, admet-elle les yeux dans les yeux. Mais sur la piste, en compétition, j’aime montrer ce dont je suis capable, je ne regarde pas à gauche et à droite.» Cette façon de tracer sa route, la jeune femme la tient de son père, lui aussi athlète, qui lui a transmis le virus de la course. Un virus inoculé tout naturellement puisque de la maison à l’école, dans la petite ville d’Itaya (150 km au sud-est d’Addis-Abeba), il y avait «cinq ou six» kilomètres à avaler deux fois par jour.

«Le sport est devenu mon métier, mais je cours depuis toute petite. Cela m’a toujours apporté santé et bonheur», s’emballe presque celle qui a dominé les quatre dernières éditions de la Course de l’Escalade. C’est à 14 ans qu’elle intégra son premier club d’athlétisme. À partir de là, le chemin était dessiné. Elle dispute ses premières compétitions internationales à 18 ans, avant de venir s’installer à Genève au printemps 2015. «C’était une chance d’arriver au mois d’avril, rigole-t-elle. Durant mon premier hiver en Suisse, je ne pouvais pas sortir de la maison – c’était incroyable de découvrir la neige!»

Les années ont passé et, de victoires en succès, le rêve s’est affiné. Aujourd’hui, Helen Bekele l’exprime de façon on ne peut plus claire: «Le marathon! s’exclame-t-elle. J’aimerais courir le marathon olympique l’été prochain à Tokyo.» Un objectif précis mais qui s’inscrit encore en pointillé, pour des raisons administratives (lire l’encadré). Car pour défendre ses chances en juillet au Japon, la Genevoise d’adoption aura besoin d’un passeport helvétique – une sélection avec l’Éthiopie n’entre pas en ligne de compte.

«J’ai besoin d’aide, de soutien de la part des médias et du public pour aller aux Jeux olympiques, relance la marathonienne. J’aimerais réaliser ce grand rêve, j’espère qu’on me le permettra.» Puis elle ajoute, du bout des lèvres et un immense rayon dans les yeux: «Si je vais à Tokyo, je viserai, sinon la victoire, une place sur le podium.»

Comme ça, les enjeux sont clairs. Et si en plus, pour une raison ou une autre, Helen Bekele prenait le départ en colère…