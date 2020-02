Quand les Zougois viennent aux Vernets, c’est souvent pour gagner

Cinq ans, un mois et trois jours: c’est le temps qu’il avait fallu aux Genevois pour vaincre enfin cette malédiction qui voulait qu’à chaque fois qu’ils se déplaçaient à Zoug, ils en repartaient toujours bredouilles, souvent bien remis à leur place. Après onze défaites d’affilée à la Bossard Arena, Ge/Servette s’était enfin imposé en début d’année: ce soir-là, le leader n’y avait vu que du jeu avec un triplé de Henrik Tömmernes, une première dans sa carrière, et, au final, un large succès (5-1).

C’est désormais aux Vernets qu’il s’agit aussi de remporter un match contre ce solide leader qui, à l’exception d’une élimination en Coupe de Suisse en janvier 2017, n’a plus perdu à Genève dans le temps réglementaire en championnat depuis le 11 décembre 2015, une éternité.

Quand on parle des Zougois avec Patrick Emond, le coach de Ge/Servette a les yeux qui brillent, conscient que ses joueurs vont s’attaquer à une grosse montagne. «C’est, de loin, l’une des meilleures formations de la ligue, qui mérite d’être leader, remarque le Québécois. Pour moi, cette équipe, rapide, technique et robuste, est très équilibrée. Elle possède de bons défenseurs, une offensive redoutable et un très bon gardien, elle n’a pas beaucoup de faiblesses. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si elle est en tête du classement.»

Avec Leonardo Genoni dans la cage, Raphael Diaz qui distribue des caviars à Gregory Hofmann, Jan Kovar, Oscar Lindberg ou Lino Martscihi, le coach Dan Tangnes possède de la dynamite dans ses mains. «À nous de jouer un gros match contre eux, où on s’attend à un combat physique, poursuit l’entraîneur des Aigles. À la maison, on doit être capables de nous imposer dans ce registre, c’est un bon test avant les play-off.»

Après une surprenante défaite mardi aux tirs au but contre Langnau - les Bernois ont égalisé à quelques secondes du gong - Ge/Servette va devoir évoluer un ton au-dessus pour défier le leader. «Je ne pense pas que nous nous sommes relâchés mardi, estime le coach. Mais il faut admettre que notre adversaire, qui a encore l’espoir de se qualifier, avait l’obligation de gagner et qu’il était forcément beaucoup plus affamé que nous. Il nous a manqué un peu cette grinta pour ne pas encaisser ce but à quinze secondes de la fin.» Une bonne leçon pour des Aigles qui, après ce choc contre Zoug, vont encore se déplacer à Ambri et recevoir Lausanne avant de terminer à Fribourg: de quoi vraiment bien monter en puissance avant les play-off.