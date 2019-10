«Vous allez bientôt découvrir sur la glace le vrai Tanner Richard»

Il était si fier de cet autographe-là, qu’il l’a déjà fait savoir, mercredi, à toute sa famille, ses amis et tous ceux, nombreux, qui le suivent sur Twitter. Tanner Richard se plaît tellement à Genève, qu’il n’y avait aucun autre endroit où il aimerait vivre ces prochaines années. Le Canado Suisse de 26 ans, qui était encore sous contrat jusqu’en 2021, a prolongé son plaisir avec Ge/Servette trois ans supplémentaires.

L’aigle qui se trouve sur son torse lui donne des ailes et des envies de voler vers les sommets. «C’est un des animaux les plus intelligents qui existent, il sait se montrer patient avant d’attaquer sa proie. Je m’identifie volontiers à ce rapace», sourit cet international autant apprécié dans le vestiaire que dans les gradins. Mais attention, sur la glace, cet as de la provocation est redoutable et redouté par tous ceux qui croisent son regard sur un engagement, une fois qu’il se métamorphose, que l'ange devient démon. «Dès que l’adversaire me déteste, c’est que j’ai fait du bon travail», se plaît-il à répéter depuis qu’il a posé son baluchon en 2017 à Genève en provenance de Syracuse.

Touché «dans le haut du corps» le 28 septembre contre Fribourg, le No 71 des Grenat travaille fort en salle de force pour revenir très vite avec ses coéquipiers. «Mais j’ignore quand je serai à nouveau opérationnel, se lamente cet homme qui manque terriblement aux Grenat, qui restent d’ailleurs, sans lui, sur quatre revers d’affilée. Ce n’est pas une fracture où on te met une tige et tu repars. Certains ont besoin de trois, quatre, cinq ou six semaines, chaque corps réagit différemment. Là, on verra bien.» Alors que derrière lui ses camarades se préparent avant la venue de Langnau de ce vendredi et leur déplacement de samedi à Bienne, le blessé a pris place dans la tribune VIP. «La vie est belle!» s’exclame-t-il!

Tanner Richard, pourquoi vous êtes-vous engagé aussi longtemps avec Ge/Servette?

Parce qu’avec ma fiancée, Andriana, on avait envie de s’installer ici. Maintenant que j’ai pu obtenir cette stabilité avec le club, on va pouvoir commencer les recherches pour acheter un appartement ou une maison dans la région. Je suis vraiment heureux de cette prolongation.

Aviez-vous d’autres offres?

Il est vrai que ce genre d’annonce se fait en général plus tard, en mars ou durant le courant de l’été, d’autant plus qu’il me restait encore un an de contrat. Mais mon agent a reçu passablement de téléphones d’autres clubs. C’est toujours plaisant de savoir que vous êtes courtisé, mais je n’avais pas envie de partir. Depuis le premier jour où j’ai posé mes affaires à Genève, dans ma tête, c’était clair: je voulais du long terme ici. Du coup, on a très facilement trouvé un accord.

Mais vous auriez pu rebondir dans un club qui possède une nouvelle patinoire…

Pourquoi, les Vernets ne sont pas moches! La patinoire est juste plus âgée que les autres. Elle est bien construite et bien entretenue. Il y a des salons VIP pour recevoir des gens correctement partout. Maintenant, on le voit à Lausanne et à Fribourg, il est vrai qu’une nouvelle enceinte amène une nouvelle dynamique et une atmosphère. Mais il y a aussi des choses spéciales aux Vernets. Le neuf ne veut pas toujours dire que c’est mieux. Ailleurs, ils n’ont pas notre vestiaire, par exemple.

Ce vestiaire, il a quoi de spécial?

Quand tu arrives à l’intérieur, il y a quelque chose de différent, une âme, un esprit de famille qui n’existe pas dans une autre patinoire. J'ai des potes qui jouent ailleurs qui m'ont dit la même chose. Comment l’expliquer? Difficile à dire. C’est comme quand tu sors avec une fille, tu ne sais pas pourquoi c’est elle qui te plaît et pas une autre. Mon instinct m’a dit que ma place, c’était à Genève et pas ailleurs. Quand je jouais en Amérique du Nord, on se trouvait dans une bulle, coupé du monde. Ce n’est pas le cas à ici. Je peux vraiment être moi-même, montrer ma vraie personnalité. Que ce soit dans les bons ou les moins bons moments, on peut s’exprimer sans jouer un personnage. Je ne suis ni un pion ni un pantin…

Après un bon début de championnat (cinq victoires sur six), l’équipe reste sur quatre défaites consécutives. Êtes-vous inquiets?

On a beaucoup gagné au début alors que personne, à part nous, n’y croyait. Vous savez, dans une saison il y a des hauts et des bas. Il ne faut pas s’enflammer quand tout rigole et déprimer une fois que cela fonctionne moins bien. On doit se poser les bonnes questions, corriger les erreurs que nous ne commettions pas avant et se concentrer sur le positif de notre dernière rencontre.

Mais il ne faut pas oublier non plus, que ce soit vous, Tanner, ou Henrik Tömmernes, il y a encore beaucoup de blessés importants dans votre équipe...

Mais c’est la vie d’une équipe de hockey que d’avoir des blessés. Il n’y aurait pas d’arc-en-ciel s’il n’y avait toujours que le soleil, cela arrive dans toutes les équipes. C’est pour cela qu’il faut un gros contingent pour faire face à ce genre de problème. Alors oui c’est forcément difficile de remplacer un Henrik Tömmernes, un Timothy Kast, un John Fritsche ou un Floran Douay, mais on n’a pas de contrôle là-dessus. C’est comme ça, on ne peut rien n’y faire. Maintenant, c’est une chance pour d’autres de prendre des minutes de jeu, de l’expérience et de la confiance. Aucune équipe ne va gagner le championnat grâce à un un seul joueur. C’est un groupe et la qualité de la profondeur qui fera la différence. On a perdu Kevin Romy cet été qu’on ne remplace pas d’un claquement de doigt. Mais cela a donné plus d’opportunités à un Deniss Smirnovs et à Guillaume Maillard de s’exprimer, c’est bon pour notre avenir.

A 26 ans, vous êtes déjà presque un vétéran aujourd’hui parmi tous ces gamins autour de vous!

J’avais déjà connu cette situation en Amérique du Nord, du côté de Syracuse. A Genève, ces jeunes sont bourrés de talent et sans complexe comme je l’étais à leur âge. Cette saison, je me trouve dans le groupe du milieu entre les jeunes et les plus expérimentés. Comme j’aime les gens, je m’entends bien avec tout le monde. Après un match, je peux d’ailleurs rester tard dans un pub, pas pour boire des bières, mais pour discuter avec des fans ou des joueurs. Cela fait d’ailleurs partie de cette atmosphère qui me plaît tant à Genève.

Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles il faut croire à ce Ge/Servette-là?

On a battu Zurich 3-0, Berne, Lausanne malgré 8000 fans contre nous, des grosses écuries de la ligue. Et on produit du beau jeu contre tout le monde. Il y a beaucoup de talents dans notre équipe, des jeunes mais aussi beaucoup d’expérience. Un Fehr a gagné la Coupe Stanley, Wingels et Winnik ont joué à eux deux près de 1000 matches de NHL, Tömmernes a remporté des titres avec la Suède. On a un bon équilibre. Et ceux qui ont assisté à un match de Ge/Servette depuis le début de la saison ont vu qu’il y avait du jeu mais aussi des sourires sur le banc car on prend du plaisir.

Et vous, Tanner, c’est quoi votre plaisir?

En deux ans, j’ai déjà montré passablement de choses, mais vous n’avez pas encore tout vu, parce que j’étais diminué par une blessure au poignet. Une fois que je serai revenu à 100%, on va découvrir le vrai Tanner Richard qui est encore meilleur que ce qu’on a vu jusque-là. Je ne suis pas resté à Genève pour jouer seulement au hockey, mais parce que je suis fier de porter ces couleurs!

Et votre définition du bonheur?

C’est une bonne question! Je pense que cela dépend des gens qui se trouvent autour de toi, des personnes auxquelles tu tiens, la famille, tes amis,, ta copine et ton chien. Pour moi, le bonheur n’est pas forcément lié au succès car chacun a sa propre définition de ce mot. Je dirais que si tu es content de la manière de traiter les gens autour de toi, la façon de leur parler, de leur faire du bien est aussi un élément du bonheur. Comme savoir profiter du moment présent. On ne sait jamais combien de temps cela va durer. Je joue au hockey et là, pour le moment, je dois en profiter. Même quand ça ne va pas trop bien dans ton travail, il faut avoir des portes de sortie, se balader avec son chien, manger avec des amis, parler à sa famille, se vider la tête et faire autre chose. Moi je me dis aussi que le bonheur c’est de vivre à Genève de ma passion, de jouer au hockey avec Ge/Servette, c’est une chance exceptionnelle que tout le monde n’a pas.