Aux Vernets, les Aigles acèrent leurs griffes pour tromper l’ennui

Cela devrait sentir la poudre, la veillée d’armes, les play-off prévus pour le 7 mars. C’est plutôt une forme de résignation commune qui glisse sur la glace des Vernets comme sur toutes les patinoires d’ailleurs, avec cet acte I contre Bienne reporté au mieux au 17 mars. Genève-Servette s’entraîne avec méthode, professionnellement, mais il y a comme une crainte qui surnage, celle de voir les séries pour le titre s’évanouir, étranglées par le coronavirus.

Là, il n’est même pas question de huis clos, en tout cas pas dans la tête de Noah Rod. Le capitaine des Aigles a éprouvé cette curiosité contre Lausanne, une patinoire vide. Vide de sens. «Je veux bien comprendre le principe de précaution, explique-t-il. Nous restons concentrés. La motivation? Elle est là. Non, c’est davantage l’idée de jouer sans public qui me dérange. Les play-off, c’est jouer dans une patinoire pleine. Alors on croise les doigts.» Même s’il faudra peut-être se résoudre à évoluer devant des sièges vides, qui sait… C’est surtout de cela que les joueurs ont peur, plus que du vilain virus. «Les joueurs avec des enfants ont eu quelques craintes au début, mais on gère, lance Rod, il n’y a pas de paranoïa. Le seul truc, c’est que si l’un de nous le chope, on risque d’être tous en quarantaine. Mais bon, que faire, sinon attendre?»

Donc on s’adapte. Pat Emond, élu meilleur entraîneur par ses pairs, doit garder ses Aigles prêts pour le jour J. Sans savoir s’il viendra. Étrangeté de plus.

«J’ai mis en place des entraînements un peu plus longs et plus intensifs, explique-t-il. Surtout cette semaine. Celle d’après, nous reviendrons à des choses plus tactiques. Je ne suis pas inquiet quant à l’investissement des gars. Mais j’ai aussi introduit des exercices nouveaux, plus de jeux. Ça ne comble pas le manque, mais en attendant, c’est déjà ça.»

Pour tenter de garder le rythme, Genève-Servette va aussi jouer. Un match amical. À huis clos. Ce sera le vendredi 13, à Bürgdorf, contre Lugano. De quoi tromper l’ennui? «Cela ne remplace pas vraiment la compétition, soupire Noah Rod. C’est presque difficile à gérer, en fait. Mais au moins cela permettra de donner un peu de rythme, oui.»

Il dit tout cela à distance respective, un peu plus d’un mètre. Pour les interviews comme pour le reste, les joueurs doivent faire attention à éviter les contacts rapprochés. On ne se serre plus la main, on les lave fréquemment. Pas de psychose, juste du bon sens. «Il faut faire gaffe, résume Rod. Et s’il y a la moindre alerte, une toux, de la fièvre, on reste à la maison.» Seul point positif, comme pour les autres équipes, Genève-Servette va pouvoir récupérer des blessés (Wingels, Smirnov, Fehr, Riat).