Tömmernes a une revanche à prendre

Aucun nouveau blessé n’est à signaler pour les Genevois après les deux âpres combats face à Zurich. Deniss Smirnovs semble, lui, apte à faire son retour au jeu après avoir manqué la rencontre de mardi en raison de vertiges. John Fritsche et Tanner Richard sont donc les deux seuls patients de l’infirmerie genevoise.

Des Léventins diminués

Les Léventins ne sont pas les plus talentueux de la ligue. Alors, lorsque Dominic Zwerger et Robert Sabolic manquent, cela complique encore sacrément les affaires. Les Genevois seraient bien inspirés d’en profiter. Et comme ils alternent victoires et défaites depuis cinq matches, la logique voudrait que les hommes de Pat Emond s’imposent ce vendredi.

Le 20 septembre dernier, les Grenat s’étaient imposés à la Valascia aux tirs au but (2-3). Ce soir-là, les Aigles avaient perdu Henrik Tömmernes dans la bataille. Le Suédois est de retour aux affaires depuis une semaine. Il a certainement une revanche à prendre.