Tim Bozon: «A nous de sauver notre week-end»

C’est lui qui avait rallumé la flamme sur le tard, pour Genève-Servette, à 45 secondes du terme. C’est lui, Tim Bozon, qui a évité le casse de l’année aux Vernets, après le but de Matthias Rossi à la 57e, sauvant au moins un bon point pour les siens qui méritaient vraiment de s’imposer ce vendredi contre Fribourg. Mais pour la troisième fois de la saison, les Dragons ont raflé la mise lors de la prolongation. De quoi laisser des regrets à l’attaquant français et tous ses coéquipiers...

Tim, quelle frustration après un derby finalement décevant, sans trop d'émotion...

Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que nous avons vu un bon match de hockey. Ça patinait fort des deux côtés. Après avoir inscrit un gros deuxième but, celui de Daniel Winnik, il y avait une bonne ambiance à ce moment là. Et derrière, malheureusement, on encaisse des déviations, c'était un peu dur. Mais on n'a rien lâché, on y cru jusqu’au bout avec cette dernière réussite qui nous a relancé avant l’overtime.

Et on imagine que cela vous a fait du bien de marquer ce dernier but, si important...

Oui, c’est certain mais si on avait le momentum avant d’entamer la prolongation, ce jeu de dé à quitte ou double nous a été fatal. On n’a pas été en mesure d’éviter Fribourg à remporter son troisième succès de la saison contre nous en overtime. On a eu des possibilités de faire le break à un moment donné, mais bon il y a eu hors-jeu et derrière Stalberg a marqué. Mais dans l'ensemble, c'était un bon match de hockey...

Cela vous donne malgré tout confiance avant de vous rendre à Lausanne?

De toute façon, on prend des points à gauche et à droite à chaque match et c'est l'essentiel. Si on continue ainsi, on sera en play-off et même mieux, c’est l’objectif. Alors oui, c’est frustrant de s’incliner de cette manière face à Gottéron mais il faut garder la même intensité à la Vaudoise aréna, si on veut s'imposer une troisième fois face aux Lions.

Le LHC c’est un adversaire qui vous convient bien cette saison...

C’est comme contre Fribourg sauf que Lausanne est encore plus proche, y compris au classement. Mais bon, je pense que les Vaudois auront à cœur de prendre leur revanche dans leur patinoire. A nous de sauver notre week-end en donnant notre maximum sans en garder sous le patin dans la mesure où on ne jouera pas mardi. Je m'attends à un gros match.