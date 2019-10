Tanner Richard prolonge aux Vernets

Avec un Aigle sur son maillot, Tanner Richard se sent des ailes. Débarqué il y a deux ans aux Vernets, le Canado-Suisse de 26 ans a prolongé de trois ans son contrat avec le club genevois. L’attaquant des Grenat s’est lié avec les Grenat jusqu’au terme de la saison 2023-2024.

Top-scorer lors des deux dernières saisons, l’international helvétique compte à ce jour 86 points (18 buts, 68 assists) en 115 matches avec les Genevois. «Avec ma copine, on adore la ville, les fans et cette organisation, s’est exclamé Tanner Richard, une fois qu’il a posé sa griffe sous le contrat. Nous sommes vraiment heureux ici et je suis très reconnaissant de la confiance que m’accorde Ge/Servette qui se trouve sur la même longueur d’onde que moi.» Il n’en fallait pas plus pour qu’il s’engage pour aussi longtemps.

«Tanner Richard est l’un des meilleurs attaquants du pays, s’est réjouit le directeur sportif Chris McSorley. C’est un joueur très compétitif qui jouit d’une grande technique de canne. Il est le genre d’attaquant qui donne à notre équipe une chance de gagner à chaque match. Tanner est un leader sur et en dehors de la glace.

Il ne lui aura fallu que peu de temps pour devenir l’un des éléments préférés des supporters Grenat.» Cet Aigle qui peut être royal aura à coeur de voler sur la glace dès ce vendredi contre Langnau.