Simon Le Coultre: «On est prêt à enchaîner»

Troisième match à la Vaudoise aréna et troisième victoire pour GE Servette. Avec comme le 23 novembre dernier, un scénario identique. Deux tiers de feu pour les Lions et à la fin la victoire pour les Aigles. Que du bonheur pour Simon Le Coultre, ancien junior de Lausanne HC. Le défenseur des Vernets avait forcément le sourire après ce quatrième derby lémanique de la saison, son deuxième match de la semaine avant d'en disputer encore deux autres d'ici lundi... Simon Le Coultre, quel est votre sentiment après ce nouveau succès contre le LHC?

Si lors de notre premier duel, le but inscrit très tôt par Tommy Wingels nous avait bien aidé, lors du derby de ce vendredi et le précédent, on a eu de la peine à entrer dedans. Même contre Davos mardi, on a encaissé le premier but. C’est quelque chose qu’on doit régler. Maintenant, les deux fois on a joué 60 minutes et c’est ce qui a fait la différence à la fin.

A 2-0, Lausanne HC a eu toutefois une occasion en or de tuer ce match, notamment lors de longues minutes de supériorité numérique. Et vous en avez profité...

C’est ce qui peut arriver dans le hockey. Les Lausannois n’ont pas su concrétiser leurs occasions durant les 40 premières minutes et cela s’est payé cash par la suite. Après, nous, on est resté en équipe et on a tous cru à notre plan de match. On a joué simple et cela allait tout de suite beaucoup mieux. En marquant très vite en une minute deux réussites, on leur a mis de la pression et cela les a tué. Le «momentum» était alors de notre côté...

Vous avez dit être «resté en équipe», c’est aussi ce qui a fait la différence avec Lausanne où il n’y avait pas vraiment d’âme, non?

Il est sûr que nous, on est soudé, on joue en équipe. On connaît nos forces et nos faiblesses et on essaie de miser sur nos qualités le plus possible. Les gars ont effectué un excellent job sur le box play. Et comme nous n’avons pas eu de grosses occasions sur notre jeu de puissance, on a trouvé le moyen de marquer à cinq contre cinq.

Après deux succès contre Davos et à Lausanne, il y a encore deux matches en trois jours, avec Fribourg ce samedi à la maison et à Langnau lundi. Vous reste-t-il du carburant dans le moteur?

On voulait bien commencer cette semaine de quatre matches et c’est réussi. On est prêt à enchaîner. Vous savez, c’est toujours un plaisir de gagner...