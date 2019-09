Sandis Smons a aussi vécu un «grand soir»

Ce n’était pas seulement le «Grand Soir» pour Lausanne HC qui inaugurait en grande pompe sa nouvelle patinoire, mais aussi celui de Sandis Smons, qui a vécu son baptême du feu, à Malley, dans le bain bouillant d’un derby. Le jeune défenseur letton de Genève-Servette (20 ans) a patiné, ce mardi, pour la première fois avec les grands, en National League, le cœur battant plus fort que d’habitude et des yeux grand ouverts. Il est resté 2’30’’ sur cette glace flambant neuve des Vaudois; deux ou trois shifts, mais des souvenirs plein la tête et surtout un succès qu’il a pu savourer avec ces Aigles qui continuent de planer sur leur nuage. C’est avec un large sourire que le camarade de Deniss Smirnovs s’est arrêté vers nous pour partager son bonheur.

Sandis, quelle est votre sentiment après cette première expérience en National League?

Je dois dire que c’était une belle expérience, en plus dans cette nouvelle patinoire où on a évolué à guichets fermés. Oui, c’était un grand plaisir d’être là. Et en plus, on a gagné. On a très bien commencé le match avec un but inscrit après dix secondes et ensuite nous avons très bien joué avec une défense qui a bien tenu le coup. Que du bonheur. De quoi vous donner envie de revenir... Forcément, c’est vraiment un plaisir de se retrouver avec ces joueurs qui étaient tous là pour m’aider.

Et qu’est-ce qui change avec Sierre et un match de Swiss League?

Il y a tout d’abord plus de monde dans la patinoire! Et puis, cela patine plus vite. Mais sinon, il n’y a pas de grosses différences car il y a aussi de très bons joueurs en Swiss League.

Etes-vous satisfait de vos débuts en Valais?

Oui très content. Là bas, les joueurs sont aussi très sympas, j’ai bien été intégré.

Que vous a dit votre coach, Patrick Emond, après le match?

On n’a pas encore parlé et je ne sais pas encore si je serai du voyage pour Lugano ce jeudi et sur la glace de la Resega vendredi. On verra bien.