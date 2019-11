Romain Loeffel: «On n'a pas été Lugano»

Même s’il a quitté les Vernets au printemps 2018, Romain Loeffel a toujours un petit pincement au coeur quand il revient affronter Ge/Servette dans cette patinoire. Et, forcément, le coeur serré lorsqu’il y repart avec une valise de plus (4-0) dans la soute du bus comme ce fut le cas vendredi soir. Le défenseur de Lugano est revenu sur ce nouveau revers contre les Aigles, le deuxième de la saison après celui du 27 septembre à la Corner Arena.

Romain Loeffel, ce Ge/Servette a l’art de vous compliquer l’existence...

Oui, car on n’a pas su rentrer dans le match dès le début. On a eu nos chances, mais je pense qu’on n’a pas été Lugano ce soir. On n’a pas été suffisamment présent. C’est le genre de match qu’il faut oublier et ne rien prendre avec nous pour la suite, car on ne peut pas espérer récolter des résultats en jouant de cette manière.

D’un autre côté, Ge/Servette, que vous connaissez bien, continue d’évoluer sur un nuage. C’est quoi votre avis sur votre ancienne équipe?

Je dirais qu’il faut donner du crédit aux Genevois qui ont joué simple, sans se compliquer la vie. On savait pourtant à quoi s’attendre mais Ge/Servette a tenu son plan de match tout le long, jusqu’au bout. Les Aigles nous ont pressé et on n’a pas su réagir en contrant leur jeu. Ils ont bien joué le coup, pas nous.

Votre équipe semble capable de tout, du bon ou du très mauvais, depuis le début de cette saison. Comment expliquez-vous cette inconstance?

Je l’ignore encore mais on doit la trouver, cette constance, justement, pour être présent tous les soirs. On se doit de jouer comme on est capable de le faire, on l’a montré à plusieurs reprises cette saison. Peu importe qu’on évolue à la maison ou à l’extérieur, contre le premier ou le dernier, on doit jouer notre jeu...

Des paroles aux actes, il vous reste encore un match ce samedi à domicile contre Bienne...

Et c’est forcément une partie importante, encore un gros match qui nous attend avant la pause de l’équipe nationale. Il va falloir vider tout notre carburant sur la glace si on veut gagner.