Robert Mayer veut donner raison à Davos en brillant avec les Aigles

Le hasard est parfois coquin. Il fait même bien les choses, dit-on. Ce n’est pas Robert Mayer qui dira le contraire. Pour son premier match de championnat depuis qu’il a signé un contrat de quatre ans avec le HC Davos, le gardien des Aigles se mettra en cage contre son futur employeur… Un match comme les autres? «Je vais le prendre comme tel, commente en souriant le No29. Ce sera une bonne occasion de prouver à ma future équipe qu’elle a bien fait de m’engager tout en aidant mon club actuel à gagner un match important. Il n’y avait rien de prémédité dans l’annonce de ma signature. Je ne maîtrise pas cet aspect. En fait, cela a été communiqué presque aussitôt que l’entente a été conclue.»

L’esprit libéré

C’est l’esprit libéré qu’il aborde cette dernière ligne droite avec les Aigles. «J’ai envie de profiter le plus longtemps possible de la merveilleuse ambiance des Vernets et je me réjouis de chaque match où je vais sentir les fans dans mon dos. J’espère que les spectateurs vont comprendre ma décision de rejoindre une autre équipe dès la saison prochaine. Davos représentait une superbe opportunité et je me réjouis de découvrir ce club qui a une belle histoire et où il y a tout pour bien faire. Mais en attendant, mon cœur et mon esprit sont entièrement à Genève. Je veux que les fans sachent que j’ai toujours tout donné lorsque j’ai évolué avec un maillot grenat sur les épaules.»

Le portier d’origine tchèque est très attaché à une ville, un club, qui lui ont beaucoup donné et qui l’ont transformé en profondeur. Le Robert Mayer qui quittera le bout du lac en avril 2020 n’aura plus grand-chose à voir avec celui qui était arrivé aux Vernets en 2014 en provenance de Montréal. «J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que joueur dans cette ville. C’est ma ville désormais, et elle le restera. Je pense que je reviendrai vivre ici après la fin de ma carrière. Genève est aussi la ville de ma femme et j’y ai plein d’amis.»

Sur le plan purement sportif, c’est aussi aux Vernets que Robert Mayer est devenu l’une des valeurs très sûres du championnat. Le chien fou s’est assagi. Il a mis de l’ordre dans son jeu et dans ses sorties intempestives qui auront donné bien des cheveux blancs aux supporters. C’est même un gardien dans force de l’âge qui part pour faire de la place aux plus jeunes.

«À 30 ans, je suis presque au sommet de ma carrière, admet-il. Physiquement et mentalement, je suis à un niveau jamais atteint. Et j’ai encore mes meilleures années devant moi. Depuis la moitié de l’hiver dernier et jusqu’à présent, j’ai enfin acquis une plus grande constance dans mes performances. J’ai franchi un palier. J’avais connu un début de championnat très compliqué la saison passée et j’ai énormément travaillé avec Seb (ndlr: Beaulieu, entraîneur des gardiens de Ge/Servette) pour retrouver mes sensations et devenir encore meilleur. Je lui dois beaucoup.»

Au sommet de son art

On a beau chercher, il est vrai que depuis bientôt un an, il est difficile de se souvenir d’un match que le gardien aurait raté dans les grandes largeurs. Des buts, il en a quelques-uns sur la conscience, c’est certain. Mais des matches? Très peu… On garde plutôt en mémoire son incroyable fin de saison dernière, avec en point d’orgue une série contre Berne où il avait tutoyé la perfection. Ces moments-là, il veut bien évidemment en revivre d’autres avant de prendre de l’altitude.

Aussi avec la Suisse

«J’emmènerais bien avec moi un titre de champion, rigole-t-il – mais qu’à moitié. J’adore les play-off et en cinq ans, je n’ai connu que cela avec Genève. Donc j’espère bien que la série va se poursuivre cette année, le plus longtemps possible. J’espère vivre de très belles choses jusqu’à la fin de cette saison. Avec les Aigles bien sûr. Mais aussi avec l’équipe de Suisse lors des championnats du monde qui auront lieu en chez nous. Mais attention, nous ne sommes qu’en décembre et il faut y aller pas à pas.»

À commencer par un match au parfum coquin.