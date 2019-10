Rapperswil est devenu une enclave genevoise

Lorsque Daniel Vukovic a préparé la chambre pour son troisième enfant, il n’avait pas imaginé que le «bébé» aurait une imposante barbe et mesurerait près de deux mètres. C’est pourtant bien Eliot Antonietti qui a débarqué à la mi-octobre sur les bords du lac de Zurich. Pour un mois, le défenseur genevois a rejoint Rapperswil sous la forme d’un prêt, comme Juraj Simek. Durant cette période, la petite cité saint-galloise est donc une sorte d’enclave genevoise. «J’ai parlé avec les dirigeants des Lakers, remarque Daniel Vukovic. Lorsqu’ils m’ont demandé si c’était une bonne idée, je n’ai pas mis longtemps avant de répondre (rires).»

Des Lakers en grande forme

Jeudi, alors que Juraj Simek était rentré à Genève – «J’y ai encore ma copine et beaucoup d’amis» – Eliot Antonietti et Daniel Vukovic profitaient d’un jour de congé après une belle victoire contre Bienne, mardi: menés 0-3, les Lakers se sont imposés 5-3 avec les trois hommes sur la glace. L’occasion de refaire le monde autour d’un café. Pardon d’un «Kaffi Creme».

«L’état d’esprit est irréprochable, apprécie le nouveau venu Eliot Antonietti. Cette victoire prouve que ce groupe a vraiment du caractère.» «Et que nous sommes en sacrée bonne forme, coupe Daniel Vukovic. Ce n’est pas la première fois que nous sommes menés et revenons en fin de match.» Entendre ce dernier dire «nous» et «on» pour un autre club que Genève a un petit quelque chose de spécial. Mais lui est déjà totalement identifié aux Lakers.

Le lac et le zoo

De cette petite ville de Rapperswil, les deux hommes ne connaissaient pas grand-chose avant d’y débarquer. «Je savais que c’était au bord du lac, rigole Eliot Antonietti. On le traversait en arrivant avec le bus d’équipe. Et puis… le zoo. C’est tout.» Depuis son arrivée, il a droit à un guide privé. «J’adore être ici, s’emballe Vukovic. C’est différent de Genève, mais j’y ai déjà mes repères. Il y a tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Et Zurich est à trente minutes de train. C’est vraiment idéal.»

Les deux hommes ne sont évidemment pas là que pour faire du tourisme. Avec «Rappi», ils vivent même une période faste puisque les Lakers sont actuellement 7es au classement, malgré la blessure du fantastique Roman Cervenka. «Le meilleur joueur que j’ai vu en Suisse, souffle Daniel Vukovic. Il est incroyable.»

Nouveau logement pour Antonietti?

Antonietti ne sait pas s’il sera encore là après la pause de l’équipe nationale. Mais cette fenêtre lui a permis de retrouver confiance en lui dans un entourage rendu familier par la présence de son vieux pote des Vernets. «À partir de février, la chambre ne sera plus libre», rigole «Vuko». «Si par hasard je venais à rester dans la région, je me trouverais quand même un lieu pour m’y installer, précise l’exilé. Mais temporairement, c’était une solution idéale.»

Simek: un nouveau départ

Crédit: Keystone

Dans la voix de Juraj Simek, il n’y a pas d’amertume. Tout juste une déception. «En avril, on m’a fait comprendre que l’on ne comptait plus sur moi, nous confie-t-il. Dès lors, j’espérais qu’une solution soit trouvée rapidement.» Ce ne fut pas le cas. Après douze matches avec les Aigles, il n’avait griffé la glace que 59 minutes (4’ 55” par rencontre). Depuis son prêt à Rapperswil, il s’éclate avec plus de 14 minutes par sortie.

«Je peux enfin prouver ma valeur, apprécie-t-il. Je me suis entraîné dur cet été pour être en forme. À 32 ans, j’ai encore de belles années devant moi.» Sous ses nouvelles couleurs, on lui fait confiance. «J’ai retrouvé le feu, image-t-il. C’est la chance que j’espérais enfin obtenir.» Et après ce prêt d’un mois? «Je doute que Genève soit intéressé à ce que je revienne. Je me concentre sur la suite de ma carrière et je me donne à fond pour mes nouvelles couleurs, en espérant rester jusqu’à la fin de saison ici.»

Antonietti: enfin sa chance

Crédit: Keystone

Le 11 octobre, le défenseur a donné ses premiers coups de patins de la saison. C’était sous le maillot saint-gallois. «Je commençais à trouver le temps long, a-t-il confié. Je suis content d’avoir obtenu cette possibilité. Comme je suis en fin de contrat, il en va aussi de la suite de ma carrière.» Souvent blessé lors des deux dernières saisons, il doit montrer que sa place est toujours dans cette ligue. Quoi de mieux qu’une formation comme Rapperswil pour se mettre en lumière? «On me fait confiance. En plus, cela me permet de revoir Vuko.»

Tout va donc bien, hormis la «fameuse» histoire de la boulangerie. «Je parle plutôt bien l’allemand, mais je me suis fait ramasser par une vendeuse parce que je ne m’étais pas bien exprimé. C’est, comment dire… spécial (rires). Mais je me sens bien, ici.» Aux Vernets, son avenir ne semble pas aussi bouché que celui de Simek. «Des discussions auront lieu lorsque ce sera le bon moment.»

Vukovic: comme à la maison

Crédit: Keystone

Devinette. Quel est le joueur à avoir bloqué le plus de shoots pour Rapperswil cette saison? Quiconque a vu un match de Ge/Servette ces dix dernières années répondra «Daniel Vukovic». Bingo! Avec 30 blocs, il est même le 2e de la ligue. «Ce n’était pas facile de partir de Genève, mais j’ai trouvé un endroit parfait pour poursuivre ma carrière, s’emballe le Canadien à l’accent inimitable. La ville est fantastique, le cadre aussi. C’est une grande chance qui m’a été donnée.»

Lors de son premier jour dans la bourgade saint-galloise, Daniel Vukovic a tenu à faire une chose: «Je suis allé acheter l’abonnement au zoo (rires). Avec les enfants, c’est un endroit magnifique.» Après avoir appris le français à Genève, le voilà en plein apprentissage de l’allemand. «Mon fils de 4 ans commence déjà à bien parler, sourit-il. Pour nous, c’était un gros changement, mais on ne regrette pas.» Les fans de Genève, par contre…