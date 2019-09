Quand Ge/Servette éteint le son du mur de la Vaudoise aréna

Face au mur, impressionnant, qui fera frissonner plus d’une équipe, Tommy Wingels a trouvé très vite la combine pour réduire au silence le meilleur public du canton de Vaud (et de Suisse…). Un tir puissant, précis, après un engagement gagné par Deniss Smirnovs. Difficile de faire pire comme entrée en matière, puisque dix secondes seulement avaient coulé du sablier flambant neuf de la Vaudoise aréna.

Cette soirée de fête avait tout pour tourner à la farce dans le camp vaudois. Face à un adversaire sans peur, pas toujours sans reproche, mais totalement décomplexé, les Lions ont mis du temps à se remettre de ce faux départ. S’ils ont eu le mérite de revenir deux fois au score et de se mettre en position de faire chavirer leur public, ils n’ont jamais survolé les débats lors d’une soirée où tout n’a pas tourné dans le bon sens. En réalité, tout avait déjà plutôt mal commencé lors du show d’avant-match: un son et images sans le son… C’est plutôt original. «Club de hockey vaudois cherche responsable Events et communication…»

À faire pâlir d’envie

Plaisanterie mise à part, cette Vaudoise aréna est une véritable réussite. À faire pâlir d’envie le public genevois, qui n’est pas près de vivre le «Grand Soir», au Trèfle-Blanc ou ailleurs. On ne sait pas si les autorités cantonales et municipales genevoises faisaient partie des 9600 privilégiés installés dans les gradins. Ils doivent savoir qu’à 60 kilomètres à l’est de leur nombril, on sait bâtir des infrastructures dignes de ce nom. Ils auraient également vu un très joli match entre les deux frères ennemis du hockey lémanique. Dans les deux camps, il semble revenu le temps d’une belle et saine rivalité. Après des années troubles, où l’on ne savait plus qui présidait quel club ni à qui il appartenait, les cartes ont été redistribuées. Pour le bonheur des amateurs de gros mots, qui peuvent à nouveau se lâcher sans arrière-pensées. Comme au bon vieux temps…

Pour les joueurs aussi, qui ont livré enfin un vrai duel. Entre l’ogre lausannois, nouveau riche qui suscite admiration ou jalousie, et ces Aigles qui ont choisi une autre voie – celle de la valorisation de jeunes talents – la Vaudoise aréna a eu droit à un spectacle enlevé et plutôt plaisant. Si la domination globale a été vaudoise, le réalisme et l’opportunisme sont à mettre au crédit de ces Aigles qui ne doutent de rien depuis le début de la saison. Si Lausanne a posé sa patte sur le jeu – quelle puissance de frappe dans trois des quatre lignes offensives – c’est clairement le poste des gardiens qui a pesé dans la balance. Avec ce Tobias Stephan pour une fois ordinaire et ce Robert Mayer une nouvelle fois extraordinaire, les Vaudois ne doivent pas chercher bien loin les raisons de leurs tourments.

Le dernier rempart des Aigles a permis à son équipe de ne pas s’écrouler après avoir été remontée au score deux fois. Il a surtout permis à Simon Le Coultre, l’ancien junior du LHC, d’inscrire le but victorieux au terme d’une superbe action collective. Il n’a pas manqué de frapper l’Aigle qui orne sa poitrine. Face au mur. Définitivement silencieux.

Lausanne - Ge/Servette 3-5 (1-1 1-2 1-0)

Vaudoise aréna, 9600 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Lemelin, Fluri; Progin, Altmann.

Buts: 1re (0’10) Wingels (Smirnovs) 0-1, 17e Emmerton (Moy, 6c5) 1-1, 22e Fehr (Rod) 1-2, 24e Winnik (Wingels) 1-3, 25e Lindbohm 2-3. 41e Almond (Moy) 3-3. 51e Le Coultre (Wingels) 3-4. 60e Rod (but vide) 3-5.

Lausanne:

Stephan (24e Boltshauser); Junland, Grossmann; Lindbohm, Frick; Heldner, Genazzi; Nodari; Vermin, Jeffrey, Herren; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Almond; Traber, Froidevaux, Leone; Antonietti.

Ge/Servette:

Mayer; Karrer, Maurer; Wick, Mercier; Jacquemet, Le Coultre; Smons; Wingels, Smirnovs, Winnik; Rod, Fehr, Maillard; Douay, Richard, Miranda; Simek, Berthon, Cajka; Tanner.

Pénalités: 4x2’ contre Lausanne; 4x2’ + 10’ (Maillard) contre GS.