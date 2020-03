Le puck des play-off est gelé par le Palais Fédéral

Stop ou encore? «Rien n’a été décidé, on n’a rien voté!» Au bout du fil, Philippe Rigamonti, directeur administratif de Ge/Servette, ne cache pas qu’il est emprunté pour évoquer cette situation exceptionnelle que vivent les hockeyeurs du pays actuellement. «A vrai dire, on aurait pu faire ça par téléphone, je me serais évité 2 h 30 de voiture!» ironise le Genevois, qui a le sentiment d'avoir perdu son tempos dans le canton de Soleure.

Au terme d’une séance informelle tenue ce mardi «à huis clos» à Egerkingen, où 24 représentants des clubs de LN s’étaient réunis pour parler de l’avenir du championnat, on ne s’est pas serré la main, mais le coeur y était. Tout le monde avait surtout le «masque» avant de se revoir ce vendredi pour une assemblée extraordinaire. A Ittigen cette fois-ci. «Comme dans les entreprises actuellement, c’est compliqué pour tout le monde, ça ne rigole pas!» s’exclame notre interlocuteur.

Tous en quarantaine?

Malgré les réserves émises dans un premier temps par les clubs à l’idée de continuer à se produire devant des banquettes vides, la tendance est que ces play-off démarrent mardi prochain à huis clos, soit au meilleur des cinq ou des sept matches. Mais rien n’est moins sûr non plus. On en saura plus vendredi. Et encore. «Vous avez vu ce qui se passe en Italie, on pourrait très bien se retrouver tous en quarantaine!», relativise le dirigeant des Aigles en rappelant que la situation évolue au jour le jour et que tout peut aller très vite, dans les deux sens.

«Il suffirait qu’Alain Berset prenne la parole ce mercredi et décrète que le conseil fédéral exige, comme en Italie, de tout arrêter. Et on ne jouerait même plus à huis clos», renchérit le directeur des Aigles. Le gouvernement pourrait même donner son feu vert pour des rencontres confidentielles ce vendredi à l’occasion de l’annonce officielle de la confédération et décider, le mardi, jour du premier match des play-off, d’interdire de jouer. «C’est exactement ça, confirme Philippe Rigamonti. Comme les joueurs qui continuent de s’entraîner, en prenant toutes les précautions d’usage, on fait comme si...»

Si un joueur devait être infecté?

Et si un joueur devait être infecté? «On en a parlé ce mardi matin, mais, insiste Rigamonti, tant que le Conseil fédéral ne s’est pas exprimé, on ne peut rien vous dire de plus.» Avec des si, tout rentrerait dans l’ordre, ce qui est loin d’être le cas.

La Suisse étant au stade 2 de l’épidémie, il ne pourra pas y avoir mardi un rassemblement de plus de mille personnes aux Vernets. Or comme à Bienne, il est hors de question de tirer au sort neuf cent abonnés qui prendraient place dans les gradins. Cela amènerait plus de complications que de satisfactions. «On a fait la demande au canton pour faire entrer entre 600 à 700 personnes au pub mais les politiciens ne se sont pas encore positionner.»

Le puck va-t-il rester en quarantaine dans les bureaux du Palais Fédéral? Rien n’a été décidé...

Humeur: Un titre de champion au rabais

«Si on devient champion cette année, on sera la risée de tout le pays!» Un titre est un titre et il n’est pas question de cracher dessus, surtout en Suisse romande qui attend ce trophée depuis 1983. Mais il est vrai que ce dirigeant de club qui nous a sorti cette petite boutade n’est pas le seul à le penser; à se dire que cette consécration suprême serait surtout une récompense au rabais d’une saison qui se termine en queue de poisson. Où des sales langues prétendent même que certaines formations seraient prêtes à perdre volontairement une série 4 à 0 pour éviter des frais à leur employeur, des réductions de salaire ou des primes annulées faute d’entrées d’argent. On évoque même l’interdiction aux joueurs d’utiliser leurs poings dans des bagarres, eux qui ne se touchent déjà plus la main depuis des semaines.

Il ne faut pas se le cacher: si elles peuvent révéler le caractère et le talent d’une équipe, ces parties de hockey disputées à huis clos n’ont pas du tout la même saveur que ces combats homériques livrés avec émotions qu’on remporte souvent grâce à l’appui de son septième homme.

Plus tard, quand on reparlera de 2020, on se souviendra surtout de ces simulacres de match joués devant des gradins vides. Tout ça parce qu’il fallait absolument terminer ce championnat tronqué, qu’on remette ce vilain vase jaune au capitaine lors du septième match de la finale alors que les acteurs n’ont même pas pu se tomber dans les bras et s’embrasser à la fin. La faute à ce «sacré» Covid-19 que personne ne va oublier, à commencer par le champion…

Christian Maillard