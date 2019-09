Patrick Emond: «Tout le monde est heureux dans le vestiaire»

C’est avec un large sourire que Patrick Emond nous accueille dans son bureau des Vernets, alors que dans le vestiaire ses joueurs jubilent, la sono à fond. On ne lance pas encore les serviettes, mais il y a de la joie dans cette équipe de Genève-Servette, qui ne se prend pas la tête, qui joue et plutôt bien un jeu simple, direct, sans fioritures très plaisant. De quoi satisfaire un coach heureux de ce début de saison avec cette deuxième victoire contre des Zurichois par moment impressionnants, qui ne s’attendaient certainement pas à repartir bredouilles de ce déplacement à Genève.

Patrick Emond, quel est votre sentiment après ce nouveau succès de vos protégés?

On a livré trois bons matches depuis le début de la saison, même celui face à Bienne qu’on avait perdu. Or ce mardi, nous n’avons pas commis les mêmes erreurs qui nous avaient coûté la victoire samedi. Il était important de tout de suite réagir, ce qu’on a bien fait après la défaite crève-cœur face aux Seelandais alors que nous menions 2 à 1 à quinze minutes de la fin. Les garçons ont bien retenu la leçon.

Et en face, les Zurichois, contrairement aux joueurs Langnau vendredi dernier, n’avaient pas été victimes d’une intoxication alimentaire…

Face à une formation zurichoise au complet qui joue très bien et de manière très intense, en axant son système très agressif sur le fore-checking, cela a été pour nous un très gros match et encore une fois une belle victoire d’équipe. J’avais demandé aux gars de travailler sur leur jeu et de ne pas trop en faire en restant concentrés jusqu’au bout et ils l’ont très bien fait.

Pour un coach c’était une soirée rêvée, non? Un gardien qui blanchit, le power-play qui fonctionne bien, des jeunes et des étrangers qui marquent, la défense qui tient le choc, il est difficile d’y voir du négatif…

C’est vrai, comme je l’ai dit auparavant, je n’ai vu que du positif lors de nos trois matches. Même, parfois, quand on perd un match, on peut trouver des bonnes choses, comme le fait qu’on se soit battu jusqu’à la fin. Ce mardi, on a tenu le coup même sous pression, nous sommes restés avec la tête claire, personne n’a paniqué, on s’est bien comporté. Alors oui, il y a eu encore des petites erreurs mais toutes les équipes en font. Gauthier Descloux a fait également de très gros arrêts en début de match ce qui nous a permis de rester bien dans le match. Et, plus la rencontre avançait, plus on jouait bien avec ce deuxième but en power-play qui a été le tournant de la partie.

Dans un match serré, le power-play est une arme intéressante pour un coach, forcément?

Absolument, le power-play est un domaine où on doit exceller si on veut gagner des matches et nos unités spéciales ont bien fonctionné ce mardi. Contre Bienne aussi d’ailleurs. Depuis le début de la saison, on se crée passablement d’occasions en supériorité numérique et c’est très bien. Et comme en box-play on a bien tenu, tout le monde a bien fait son travail.

Et pour vous, la petite cerise sur le gâteau, c’est ce but de Guillaume Maillard à qui vous avez accordé votre confiance?

C’est certain qu’avec un jeune, il faut être patient. Si tu ne l’es pas, tu ne travailles pas avec eux. Guillaume a effectué trois bons matches où il avait manqué de réussite sur les deux premiers, mais là, il a su saisir sa chance. Cela va le mettre en confiance pour la suite et c’est de bon augure. Je suis aussi très content des étrangers et de mes gardiens. Tout le monde est heureux dans le vestiaire, l’ambiance est bonne et les gars viennent travailler à l’entraînement de bonne humeur. Je pense qu’avec cette victoire contre Zurich, les gars savent désormais que s’ils jouent ainsi pendant 60 minutes, on est capable de battre n’importe qui dans un bon soir.

D’autant plus que ce mardi, il vous manquait sur la glace Tanner Richard (blessé), Noah Rod et Floran Douay (suspendus), trois joueurs importants?

On savait qu’il y avait de gros absents, qui ont des rôles importants mais tous nos éléments travaillent fort à l’entraînement et sur une courte durée tout le monde peut remplacer tout le monde. C’est important.