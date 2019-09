Patrick Emond: «je ne fais aucun cadeau aux joueurs»

S’il était déjà venu à l’Ilfis, avec ses juniors élites, c’est la première fois que Pat Emond prenait place derrière le banc en qualité de coach principal d’une équipe de National League. Pour un coup d’essai c’était un coup de maître pour le Québécois de 54 ans, qui avait bien préparé ses Aigles, finalement victorieux de Langnau (1-3) à l’issue de leur première sortie de la saison.

Patrick Emond, comment avez-vous vécu ce premier match à la bande de la première équipe de Genève-Servette?

Je n’ai pas du tout pensé qu’il s’agissait de mon premier match, mais c’est surtout une première victoire. J’étais bien dans le bain et heureux. Et comme tous les joueurs, j’avais hâte que cela commence car la préparation a été très longue. Notre semaine a été positive, mais ce n’est pas terminé puisqu’il faut désormais bien se préparer pour la rencontre de ce samedi. A nous de bien nous reposer pour être prêt.

Prêt, vous l’étiez tous ce vendredi...

Durant six semaines, on avait effectué une bonne préparation, avec forcément des hauts et des bas. Mais depuis lundi, les joueurs étaient plus attentifs et l’intensité est montée d’un cran. Après ce premier match, je suis content car c’est avant tout une très belle victoire d’équipe, avec quatre lignes d’attaque performantes. Tout le monde était bien impliqué, alerte, pour contribué à ce succès.

Le début a été toutefois bien compliqué, avec une pénalité de cinq minutes...

Ce n’est pas quelque chose qu’on pouvait prévoir en début de partie, c’est vrai. On s’est même retrouvé à trois contre cinq, mais les gars ont vraiment bien réagi. Heureusement aussi que Robert (Mayer) a effectué de gros arrêts. Il nous a tenus dans la partie. Pour moi, cette période a été le tournant du match car si on n’avait encaissé plus qu’un but, l’issue de la rencontre n’aurait certainement pas été la même.

Et vos jeunes, à l’image de Deniss Smirnovs, ont répondu présents. C’est encourageant pour vous...

S’ils sont là, ces jeunes, c’est qu’ils sont capables de jouer à ce niveau. Je ne fais aucun cadeau aux joueurs. Ils ont mérité leur place. On est une équipe avec de la profondeur, avec une belle alchimie, on l’a vu ce vendredi à Langnau.

Et ce samedi soir c'est Bienne aux Vernets...

Ce n’est jamais évident d’enchaîner deux matches en 24 heures, mais si les joueurs sont capables de mettre encore autant d’intensité durant soixante minutes, on est capable de bien jouer contre n’importe qui.