Pat Emond: «Je ne suis pas Chris McSorley, j’ai mes idées et ma personnalité»

Il aurait pu, comme la chanson de Jane Birkin, fuir le bonheur de peur qu’il se sauve. Mais Pat Emond ne pouvait pas manquer une telle occasion. C’est lui, l’ancien responsable des juniors élites, qui est désormais coach de Ge/Servette; lui que les dirigeants genevois ont choisi pour succéder à Chris McSorley.

Alors que le pub des Vernets ne portera bientôt plus son nom, l’ex-entraîneur-manager, qui n’est plus «que» directeur sportif, a suivi ce lundi matin la reprise sur la glace de ses anciens poulains depuis la terrasse de l’établissement, d’où la vue est imprenable sur la patinoire extérieure des Grenat.

C’est donc en sa présence – qui pourrait être oppressante – que ce Québécois de 54 ans, assisté par Louis Matte et Sébastien Beaulieu, s’est adressé pour la première fois à ses hommes en qualité d’entraîneur en chef des Aigles. «Moi, d’habitude assez calme, je dois avouer que j’avais de petits papillons dans l’estomac. Mais maintenant, j’ai brisé la glace!» sourit Patrick Emond, dans le bureau laissé vacant par l'Ontarien qu'il partage désormais avec Jan Cadieux, son troisième adjoint, de retour aux Vernets. La boule au ventre a rapidement disparu, tout le monde dans le groupe ayant apprécié son discours. Y compris son prédécesseur, convaincu que celui qui a amené deux ans de suite les juniors au titre national a les épaules pour réussir sa mission.

«Vous savez, renchérit le nouvel entraîneur, je ne suis pas là pour remplacer McSorley. Je ne suis pas Chris. J’arrive avec mes idées et ma personnalité. J’ai une manière de travailler et une façon différente de m’adresser aux gars.»

Patrick Emond, qu’avez-vous dit à vos joueurs?

Que c’était une opportunité de coacher pour la première fois en National League avec ce club. Qu’après Québec, Genève c’est ma ville en Europe. Je leur ai expliqué que j’avais coaché beaucoup d’éléments en juniors et qu’il était donc logique de me retrouver à ce poste. Je leur ai expliqué aussi de quelle manière on devra jouer en phase défensive et offensive. Je leur ai demandé de mettre de l’énergie mais aussi de soigner le contrôle du puck et de ne pas s’en débarrasser comme avant. Si on l’a plus que notre adversaire, on aura plus de succès.

Quelle impression retenez-vous ce premier rendez-vous?

J’ai senti que les joueurs avaient hâte de recommencer. Il y avait une bonne ambiance et les gars ont bien travaillé, même si c’était plus long que d’habitude. On essaie de mettre au point des réajustements qu’on veut apporter dans le système et je suis déjà très satisfait.

Avec les départs de Bezina, Vukovic, Rubin et Romy, votre équipe est jeune…

Nous devrions être certainement l’équipe la plus jeune de la ligue, avec moins d’expérience, mais nous possédons un très bon groupe, avec des joueurs très talentueux. J’attends des éléments de 24, 25, 26 ans qu’ils prennent leurs responsabilités. Quant aux vétérans à disposition, ils sont vraiment de très haut niveau. Eric Fehr, qui vient de débarquer, est un beau bébé qui, avec son physique, complète bien notre équipe. C’est un droitier, très bon dans les engagements, qui sera capable de nous aider autant offensivement que défensivement. En plus, c’est une excellente personne et un leader qui aime travailler avec les jeunes. Ancien capitaine en NHL, il va nous apporter beaucoup, comme les trois autres étrangers.

Beaucoup de gens dans le milieu vous voient déjà sous la barre. Qu’en pensez-vous?

J’accorde très peu d’importance aux prédictions d’avant-saison, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Je dispose d’une équipe jeune mais cela ne veut pas dire que nous sommes en pleine reconstruction. C’est un travail de longue haleine, un beau challenge. On va être meilleur de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, dans un championnat très serré où n’importe qui peut se placer après un bon début de saison. Notre objectif est d’atteindre les play-off; ensuite, tout peut arriver. Après les deux titres acquis avec les juniors, je vais vous dire une chose: je suis quelqu’un qui aime gagner!

Rod: «J’ai passé de mauvais quarts d’heure avec lui»

S’il en est un qui connaît parfaitement le nouveau coach de Ge/Servette, c’est bien Noah Rod, qui a été l’un de ses juniors avant d’effectuer le grand saut en LNA. «J’ai souvent passé de mauvais quarts d’heure avec lui», se souvient le capitaine des Aigles, répondant ainsi à ceux qui pensent que Pat Emond est trop gentil pour s’occuper d’une formation à ce niveau. D’autres peuvent en témoigner également. «On sera la bonne surprise du championnat, assure l’attaquant de 23 ans. Ce coach ne fait pas n’importe quoi; de l’expérience, il en a aussi. Ce n’est pas pour rien qu’il a remporté deux titres nationaux avec les juniors élites. Alors oui, on est une équipe jeune, mais cette formation a beaucoup de potentiel. Il y a de bons mecs dans le vestiaire, de bonnes valeurs ajoutées, qui savent jouer au hockey. À nous les anciens de tirer la locomotive et montrer l’exemple.» Arrivé de Bienne pour être sous les ordres de… Chris McSorley, qui le voulait à tout prix, Marco Maurer ne regrette pas son choix: «Pat Emond sait également où il veut aller. Ici c’est facile d’être bien intégré.» Il est aussi confiant qu’en 2010, quand il avait atteint la finale avec les Aigles…